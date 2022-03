Dia Mundial de l’Aigua 2022: La importància del seu consum per a la vida

L’ aigua és un element essencial per a la vida i el component més abundant del cos humà que participa pràcticament en tots els processos fisiològics. L’aigua total disminueix amb l’edat, des d’aproximadament un 75% del pes corporal en els primers mesos de vida fins a un 55% en les persones grans, representant de mitjana el 60% en els adults.

¿Per què és tan important beure aigua?

Amb un percentatge tan alt, és fonamental mantenir una correcta hidratació en el dia a dia. Ajuda a estar més sa, evita que s’assequin les membranes mucoses, regula la temperatura corporal, facilita el reg sanguini, la reproducció cel·lular i el moviment, permet l’absorció dels nutrients… En definitiva, l’organisme funciona millor. L’ésser humà ha de ser conscient de la importància de l’anomenat “or líquid” tant per a la seva pròpia vida com també per a les diferents espècies del planeta.

30 anys d’una Aigua Olímpica El Comitè Olímpic va escollir l’aigua de Font d’Or com a aigua oficial per als XXV Jocs Olímpics de Barcelona’92 per la seva gran puresa i múltiples propietats.

Font d’Or: L’origen d’una aigua mil·lenària

Font d’Or brolla al cor del massís granític de les Guilleries, a 1.000 metres d’altura. Aquesta particularitat garanteix una composició mineral invariable, ja que tota la producció procedeix d’una font única. Aquest és el secret de la seva gran qualitat. Captada a 1.000 metres d’altura, Font d’Or és una aigua mil·lenària, rica, saludable i que milers de consumidors beuen diàriament. Així mateix, és l’aigua perfecta per elaborar les millors creacions gastronòmiques. De fet, alguns dels xefs de més renom internacional la utilitzen per elaborar alguns dels seus millors plats.

Envasos retornables i sostenibilitat

En l’afany de Font d’Or per apostar pel medi ambient i la sostenibilitat, el 2020 la marca va treure un nou format en llauna de 330 mL d’alumini 100% reciclable. A més, tenen disponible també el format de la garrafa de vidre de 8L, que cada vegada té més èxit entre els consumidors més sensibilitzats. Per un altre costat, també dins de la gamma de productes de Font d’Or es troben els envasos retornables de vidre. El terme envàs retornable significa que la caixa i les ampolles del producte adquirit poden ser retornades per ser reutilitzades, recuperant així l’import abonat en dipòsit.

La utilització d’envasos retornables permet frenar i contenir el cicle de producció de nous recipients, raó per la qual es redueix la petjada ecològica i es minimitza la generació de residus. I és que hi ha nombrosos beneficis de passar-se al retornable: