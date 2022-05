La Segona Pasqua, també anomenada Pasqua Granada o Pasqua Florida, es va presentar com la principal novetat del calendari laboral del 2022. Aquest any, el dia festiu, normalment de caràcter local, passa a ser autonòmic. Es tracta d’una mesura compensatòria aplicada pel Govern, que va justificar la modificació amb el fet que l’anterior Diada hagués caigut en dissabte.

Pont al juny

La Segona Pasqua se celebrarà el dilluns 6 de juny, de manera que el primer cap de setmana del mes es convertirà en un pont de tres dies. D’aquesta manera, després de les vacances de Setmana Santa, el pròxim dia festiu a Catalunya serà aquesta festa mòbil que commemora el descens de l’Esperit Sant als apòstols, just 50 dies després de la resurrecció de Crist.

Exclusiu per a Catalunya

Aquest pont se celebrarà exclusivament a Catalunya, on fins ara estava fixada com una festa local. Després que la Diada Nacional de Catalunya del 2021 se celebrés en dissabte, el Govern va decidir modificar el calendari laboral d’aquest any, incorporant aquest nou dia festiu en l’àmbit autonòmic.

Així doncs, la comunitat autònoma afegeix un nou dia festiu a un total de 14, d’entre els quals quatre no són compartits amb la resta d’Espanya.