El jutjat contenciós administratiu 2 de Girona avala la sanció de 901 euros a una veïna de Girona per tenir la música alta de matinada i ser "reincident". La sentència recull que el 3 d'abril del 2021 la Policia Municipal va haver d'anar dos cops al domicili, el primer a les 2.52 hores i el segon a les 4.30, per les queixes dels veïns i que la dona denunciada ni tal sols va obrir la porta. A més, acumulava multes prèvies per fets semblants. Precisament, durant el primer semestre d'aquest any, les denúncies per incomplir l'ordenança municipal de sorolls s'han doblat en relació al 2019, el darrer sense restriccions. L'alcaldessa, Marta Madrenas, afirma que són situacions que generen molèsties i espera que la sentència sigui "dissuasiva".

La veïna multada per una infracció greu va impugnar la sanció interposant un recurs contenciós-administratiu. La sentència dona la raó a l'Ajuntament de Girona, manté així la multa de 901 euros i, a més, li imposa les costes processals a la demandant fins a un màxim de 100 euros.

El consistori li va aplicar l'article de l'ordenança municipal que augmenta la gravetat de la infracció per infringir els decibels permesos de manera reiterada durant 2 anys, recollint tant les actes aixecades la matinada del 3 d'abril del 2021 com altres infraccions pels mateixos fets del 13 de setembre i del 26 d'octubre del 2020.

La sentència recull que la matinada del 3 d'abril del 2021, la Policia Municipal va haver d'anar en dues ocasions al domicili per les queixes veïnals: "Molestava els veïns amb la música molt alta a altes hores de la nit". La resolució recull la declaració d'un dels agents de policia que va explicar que "la música era perfectament audible" des de l'entrada de l'edifici i que es podia identificar "clarament" que provenia d'un pis de l'entresol. També va assenyalar que en cap cas la dona va tenir una actitud col·laboradora perquè, de fet, no va obrir la porta tot i que els agents van timbrar repetidament ni tampoc es va donar per al·ludida abaixant la música.

"Queda acreditada la comissió culpable de la denunciada en la pertorbació del descans dels veïns amb sorolls i música a un volum molt elevat durant les hores de la matinada", conclou el jutjat que assenyala que la denunciada tampoc va oferir cap versió o alternativa als fets que permetessin exculpar-la i es va limitar a qüestionar que fos reincident. En aquest sentit, la sentència assenyala que les dues infraccions prèvies del 2020 i les darreres actes de l'abril "compleixen el supòsit de reincidència" que justifiquen que es tipifiqui com a greu i, per tant, que s'elevés la sanció a 901 euros.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que la situació havia generat molèsties i que els veïns estaven "molt enfadats" perquè no podien descansar i la música estava a un volum "molt fort i durant molt de temps". Per això, celebra que la justícia hagi donat la raó a l'ajuntament i entengui que la veïna era reincident, cosa que ha permès imposar-li una sanció més elevada. Ara, espera que aquesta sentència actuï com a "dissuasiva" tant per a aquesta veïna en qüestió com per a la resta. "Hi ha més sensibilitat en relació a la contaminació acústica i nosaltres continuarem defensant la salut dels veïns, que no tenen per què suportar depèn de quina situació", ha reflexionat Madrenas que remarca que estan "contents" amb la resolució del cas.

El doble de denúncies per sorolls

Les denúncies per infringir l'ordenança de sorolls s'han més que doblat durant el primer semestre de l'any, en comparació amb el mateix període del 2019 que va ser el darrer sense restriccions per la pandèmia i, per tant, el que aporta dades "més fiables", segons remarca Madrenas. En concret, la Policia Municipal va aixecar 91 actes per fressa el 2019 mentre que aquest any n'han estat 200.

Això sí, les del 2022 són menys que les interposades l'any passat quan es va arribar a 328. L'alcaldessa de Girona ha apuntat que les restriccions per frenar contagis de la covid-19 que ha fet que la ciutadania hagi hagut d'estar més temps a casa ha fet augmentar la sensibilitat cap als sorolls: "Ens hem tornat un punt més exigents, aquesta pandèmia ens ha canviat a tots". A banda de música alta a domicilis particulars, Madrenas també explica que hi ha queixes veïnals per bars o locals on els clients fan sarau a l'exterior.

Un altra tipologia de denúncies que ha anat en augment són per beure alcohol al carrer. En aquest cas, i en relació als primers sis mesos del 2021, l'increment és del 55,8%, passant de 358 a 558. I en comparació amb el 2019, també són més perquè en prepandèmia en van interposar 287. "Hem fet moltes més denuncies perquè, potser sembla que no és greu, però són accions que empipen molt la ciutadania", ha subratllat Madrenas que exposa que moltes d'aquests sancions van lligades a botellots a places o espais públics que destorben el descans dels veïns.

L'alcaldessa atribueix l'ascens del nombre d'actes aixecades, tant en sorolls com en consum d'alcohol al carrer, a una intensificació de les actuacions policials per vetllar pel benestar i el descans dels ciutadans i reduir molèsties: "Empipa molt als veïns que ho viuen, i hem volgut posar-hi un incís especial per gestionar-ho millor i creiem que hem tingut bons resultats".