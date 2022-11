El trànsit a les vies alliberades de peatges s’ha incrementat un 30%, un 40% en el cas dels vehicles pesants. Això ha generat un increment de la sinistralitat, sobretot a l’AP-7, que concentra el 17% del total de l’accidentalitat de Catalunya. Tot això ha disparat la congestió vinculada a aquests incidents: ha crescut un 98% respecte a les xifres del 2019. Per mirar d’alleujar la situació, el Servei Català de Trànsit i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han acordat actuar en quatre trams de l’autopista del Mediterrani (un total de 83 quilòmetres), modificant o actuant sobre la velocitat màxima per, precisament, augmentar la seguretat viària.

De sud a nord, es limita a 100 quilòmetres per hora el tram que va de Calafat a l’Ampolla, on es manté vigent la limitació als camions, els dies de més intensitat, que no poden superar els 80 km/h i han de circular pel carril de la dreta. El segon tram, també a Tarragona, és el que va d’Altafulla a Constantí, direcció sud, on està previst instal·lar-hi un radar de tram. Mentre avancen els tràmits (requereix concurs públic), es manté la velocitat de 120 quilòmetres per hora. En l’àmbit del Vallès, un dels que més trànsit concentra, es limita també a 100 km/h la velocitat màxima entre la bifurcació de la B-23 (el Papiol) i l’enllaç amb la C-33 (Montornès). L’últim tram és el que coincideix amb la ronda de Girona, on l’AP-7 disposa de quatre carrils. El de més a la dreta es reserva per a entrades i sortides de la via i tindrà la velocitat limitada a 80 km/h.

Malgrat que la xifra d’accidents ha crescut a l’AP-7, la sinistralitat global a Catalunya cau un 16% respecte a les xifres del 2019. Això s’explica pel transvasament de vehicles des de vies secundàries cap a les autopistes per la gratuïtat de les vies ràpides, molt més segures, des del setembre del 2021.