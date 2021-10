Bombers, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i una cinquantena de voluntaris busquen, des d'aquest dilluns a la tarda, a un menor perdut a la zona de Llanera, al terme municipal de Torà. El nen, de 8 anys, era de colònies a la Casa Auró Natura, quan ha estat vist per darrera vegada. Els Bombers han rebut l'avís poc després de dos quarts de quatre de la tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat 13 dotacions dels Bombers, així com dos helicòpters, efectius del GRAE i del Grup Caní de Recerca. També agents dels Mossos d'Esquadra, del cos dels Agents Rurals, les ADF i una cinquantena de voluntaris. Segons els Bombers, la recerca s'està fent en un radi de mig quilòmetre al voltant de la casa de colònies.

Amb l'arribada de l'ocàs, els mitjans aeris s'han retirat, però la recerca terrestre pels camins de l'entorn es mantindrà activa durant la nit, segons han indicat els Bombers. A l'operatiu de recerca hi participen Bombers, Mossos, Agents Rurals, ADF i desenes de voluntaris, veïns i caçadors de la zona. El cos d'emergències indica que el volum de participants és més que suficient per a una recerca eficaç i no cal més ajut. L'alcalde de Torà, Magí Coscullola, ha explicat a Catalunya Ràdio que poc després s'ha fet plegar el voluntariat per evitar accidents al bosc durant la nit. Coscullola ha explicat que la zona és boscosa i densa, fet que dificulta la recerca i la visibilitat.

També ha explicat que en un camp de la zona s'han vist unes petjades que podrien correspondre a una sabatilla semblant a la mida que podia portar el nen que s'ha perdut. Els Bombers rastrejaven la zona amb la unitat canina. Finalment ha indicat que el centre on hi havia el nen està especialitzat en persones discapacitades. Normalment acullen grups escolars, però en aquest cas ha estat la família el que l'ha dut a passar el pont. També ha explicat que no era la primera vegada que l'hi portaven.