Un motorista ha mort aquest dissabte després d'accidentar-se a la C-65 al terme municipal de Cassà de la Selva (Gironès). Per causes que s'estan investigant, el conductor s'ha accidentat a la carretera que va de Cassà a Llagostera. Com a conseqüència de l'impacte, el motorista, D.O.B., de 45 anys i veí de Cassà, ha perdut la vida.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb l'helicòpter, a més d'efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers. Malgrat que els sanitaris han assistit l'home al lloc dels fets, no han pogut fer res per salvar-li la vida.

L'accident ha provocat retencions importants entre Cassà i Llagostera.