Ana Julia Quezada va arribar a Espanya amb poc més de 18 anys, el 1991. Al seu país, República Dominicana, va deixar la seva vida i també a la seva filla recent nascuda, Ridelca. El primer destí d'aquesta jove mulata i exuberant va ser un club de carretera prop de Burgos on anaven a prostituir-la. L'últim, la presó de dones de Brieva (Àvila) on compleix condemna de presó permanent revisable per matar al nen Gabriel, fill de la seva parella, el 27 de febrer de 2018. La vida a Espanya d'aquesta dona mostra un reguitzell de manipulacions, enganys i víctimes que estaven ocultes fins al crim del nen, conegut a Almeria com 'el Pescaíto' i la desaparició del qual va desencadenar l'operació Nemo de la Guàrdia Civil.

UN CAMIONER LA VA TREURE DEL CLUB

El club on Ana Julia va aterrar es deia El Carro -encara existeix- als afores del poble de Rubena (Burgos). Però ella no va ser una més de les dones víctimes d'aquesta explotació sexual. Quan, anys després, va arribar la policia i va alliberar vuit dones, Ana Julia ja no hi era. Un client del local, un camioner anomenat Miguel Ángel, s'havia enamorat d'ella. Els dos van anar a viure junts el desembre de 1992. Poc després, Ana Julia es va quedar embarassada i es van casar. Tot semblava anar bé. Miguel Ángel seguia amb el camió i Ana Julia treballava en el servei domèstic i cuidava de la seva filla, Judit. El 1995, l'home li proposa que portin a Espanya a Ridelca, que sobreviu amb la seva àvia en una barraca, al seu país. Ana Julia accepta. Quatre mesos després que la nena s'instal·li amb ells a Burgos, el 3 de març de 1996, el cos de Ridelca apareix tirat en el celobert de la casa.

LA MORT DE LA SEVA FILLA

Els policies que acudeixen ni tan sols poden interrogar a la mare, que crida i sanglota. Ha estat una desgràcia. Ridelca ha caigut per la finestra. Ningú repara en què per patir aquest accident, la nena ha hagut d'agafar una tauleta, enganxar-la a la paret, pujar-se'n, obrir la doble finestra del setè pis que la protegia del fred de Burgos i saltar o caure's. El seu cos, a més, va ser trobat al terra, lluny de la paret, com si algú l'hagués empès. Una dona, amiga d'Ana Julia llavors, recordaria tan bon punt aquella mare parlava de la mort de la seva filla «com el que explica que se li ha trencat un plat vell».

La Guàrdia Civil que investigarà anys després el segrest de Gabriel Cruz apuntarà el 2018 la hipòtesi que «fos la mateixa Ana Julia la que tragués la vida d'aquella menor», però ningú podrà ja demostrar-ho. Després d'enterrar a la seva filla, la dona va seguir casada amb Miguel Ángel i treballant en una carnisseria. Tots dos van tenir un cop de sort quan l'home va guanyar 93.400 euros a la bonoloto, però els diners només els van durar quatre o cinc anys. Després, el marit d'Ana Julia va començar a patir estranyes febres que el van fer acabar dues vegades a Urgències. Els metges mai van saber les causes de les seves malalties.

UNA ASSEGURANÇA DE VIDA

Per aquelles dates, el marit d'Ana Julia havia subscrit una assegurança de vida en què la beneficiària del 50 per cent dels diners si ell moria era la seva dona. Finalment, va sobreviure, però a principis de 2009 la seva dona li anunciava que volia el divorci, ja no estava enamorada d'ell, se li va acabar l'amor, li va dir. El divorci va ser tempestuós i l'home va acabar condemnat per assetjament i no va poder veure a la seva filla Judit durant quatre anys. Per aquella època, Ana Julia ja havia conegut a un home vidu i malalt que tenia un bar a Burgos. Es deia Javier i era 16 anys major que ella. Van viure junts dos anys i mig, fins a la mort de l'home.

6.000 EUROS PER OPERAR-SE EL PIT

Ell li va comprar una casa a República Dominicana i va posar una assegurança de vida a nom d'ella, que va cobrar 35.000 euros quan Javier va morir de càncer, el desembre de 2012. Els fills de Javier van evitar que el seu pare es casés amb Ana Julia abans de morir, però no van saber, fins temps després, que mentre ell agonitzava en el seu llit d'hospital, ella havia aconseguit que li signés un crèdit de 6.000 euros amb els quals es va augmentar el pit en una clínica estètica. En el tanatori, la tarda que van enterrar a Javier, els seus fills van veure a Ana Julia acompanyada d'un altre home major. També malalt. Es diu Juanma i un càncer de gola el matarà el 2015. Els seus familiars van arribar a denunciar que Ana Julia es va emportar 17.000 euros de l'home, dels quals una part va ser per fer-se un altre retoc de cirurgia plàstica, sempre amb un somriure a la boca. Ningú els va fer cas. Abans de la mort de Juanma, Ana Julia havia conegut a un altre home, més jove, Sergio. Tots dos van decidir començar de zero a Almeria. Ana Julia decideix llavors desfer-se de la seva filla, Judit, que ja és major d'edat i troba a faltar al seu pare. Va cridar a l'advocada del seu exmarit i li va oferir quedar-se amb ella: «Començaré una nova vida, haig de desfer-me de les càrregues que porto», li va dir.

EL PUB 'BLACK'

Ana Julia es va instal·lar amb Sergio al cabo de Gata, on després mataria a Gabriel Cruz. L'home explicaria després que ella el va convèncer per posar només al seu nom el pub 'Black', a Las Negras, on tots dos treballaven. Quan es van separar, l'octubre de 2016, ella es va quedar amb el pub i ell no va veure ni un euro. En la barra d'aquest bar Ana Julia va conèixer a Ángel Cruz, el pare de Gabriel. La Nit de Cap d'Any d'aquell mateix any van començar una relació sentimental. El setembre de 2017 ja estaven vivint junts. La criatura, Gabriel, vivia amb la seva mare i passava caps de setmana i la meitat de les vacances amb el seu pare, que l'adorava. Gabrielillo, 'el Pescaíto', no sentia el mateix per la xicota del pare.

Tan sols cinc mesos després d'arribar a la vida d'aquesta família, el 27 de febrer de 2018, Ana Julia Quezada convenç al nen que l'acompanyi a una finca a Rodalquilar, el mata i l'enterra allà. L'assumpte s'investiga com un segrest durant uns dies que commouen a Espanya. Miraculosament, és la mateixa Ana Julia Quezada qui troba la samarreta del nen en les tasques de rastreig el 3 de març. Ho fa molt prop de la casa on continua vivint la seva penúltima parella, Sergio. Als investigadors aprofita per explicar-los una dada sobre la seva exparella: «no li agraden els nens». Vuit dies després, la dona és detinguda amb el cadàver del nen al maleter del seu cotxe. Als guàrdies civils els diu que ha estat jugant a la platja, amb el seu gos. Que ella no sap res. La detenen, registren casa seva i li anuncien que anirà a la presó. Un funcionari li suggereix llavors que es doni una dutxa i es canviï de roba, que passarà un temps sense sortir. Una agent de la Guàrdia Civil entrarà per a acompanyar-la i evitar que faci ximpleries. Ana Julia contesta amb un somriure en la boca:

-Okey, gràcies, però després el tanga m'ajudes a triar-l'ho tu, vols?