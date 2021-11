Els Mossos han detingut 12 joves, set d'ells menors d'edat i els altres cinc amb edats entre 18 i 20 anys, per un robatori violent a tres menors ocorregut diumenge passat a la matinada al barri del Poblenou de Barcelona. Segons ha informat aquest dimarts la policia catalana, són nou homes i tres dones, i tenen nacionalitat espanyola i russa. Un dels detinguts major d'edat té un antecedent per furt, i un altre, tres antecedents per robatoris violents. Aquest robatori és molt semblant a l'ocorregut al Bogatell (Barcelona), on un grup de menors va amenaçar un altre grup de joves amb armes blanques i els van robar tot el que portaven a sobre.

Investigació

Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada de diumenge passat, quan els Mossos van ser avisats d'un robatori violent al carrer de Badajoz, al barri barceloní del Poblenou. Una patrulla de paisà va anar al lloc dels fets i va contactar amb les víctimes. Ells van explicar que estaven asseguts al carrer quan un grup de joves que no coneixien de res els van increpar sense cap motiu i un d'ells va donar una puntada de peu al cap a una de les víctimes i li van robar el mòbil.

Un amic de la noia colpejada els va recriminar l'agressió i alguns dels joves el van llançar a terra i li van clavar cops de puny, puntades de peu i un cop al cap amb una ampolla, moment en què li van sostreure la cartera. L'altre amic de les víctimes va intentar impedir les agressions i li van robar també una motxilla, mentre un dels agressors exhibia una arma blanca. Les víctimes van facilitar als agents la descripció dels autors i per on havien fugit, i la policia va activar altres patrulles per trobar-los. Entre patrulles uniformades i de paisà, van aconseguir localitzar i detenir els agressors, que s'havien anat separant en diferents grups.

Autors del robatori

Una de les autores del robatori va llançar el mòbil sostret abans de ser detinguda i altres membres del grup van ser arrestats mentre miraven pels voltants com els Mossos localitzaven els seus companys. A un dels nois se li va trobar una arma de defensa extensible i a una noia un mòbil del qual no en va poder justificar la procedència. Les víctimes, que presentaven diverses ferides, es van acostar al lloc de les detencions i van reconèixer els autors de les agressions i robatoris i també les pertinences que els havien robat. Davant totes aquestes evidències, els agents van procedir a la detenció dels 12 joves. A més dels arrestats, els agents van detectar una menor inimputable relacionada amb els fets que va ser entregada als seus pares.