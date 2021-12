La Guàrdia Civil ha detingut a tres persones a Huelva que distribuïen a Madrid paletes i pernils amb falsos precintes ibèrics i han confiscat 1.063 peces que suposaven un risc per la salut pública, en ser considerats no aptes per consum. La investigació de la Operación Costmapa es va iniciar el mes d'octubre passat per agents del Seprona de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, segons ha informat aquest dijous l'institut armat. Els agents van detectar i immobilitzar diversos pernils i paletes en una societat mercantil de Getafe que portaven distintius ibèrics procedents de la província de Huelva amb irregularitats en els precintes i en les etiquetes. Tots procedien de la mateixa signatura comercial i a més s'estaven distribuint en altres instal·lacions de venda al públic situades a Las Rozas i a Sevilla. Després de diverses inspeccions, els agents van descobrir una complexa trama conformada per diverses mercantils que col·locaven precintes ibèrics a peces que no ho eren. A més, emetien falses auditories en els certificats de qualitat i els introduïen en el mercat final dels consumidors.

En total, els investigadors van confiscar 405 paletes i 659 pernils, que tenen un valor estimat de 180.000 euros. Aquestes peces són considerades no aptes per al consum, perquè no podien acreditar de manera clara l'origen o procedència dels mateixos productes i no pot assegurar-se la seguretat alimentària. Els agents van detenir a tres persones a Huelva relacionades amb l'empresa que els introduïa en el mercat dels consumidors. També han citat com investigades a altres cinc persones que exercien funcions d'auditoria i administració en empreses dedicades a la certificació i qualitat dels productes. A tot ells se'ls imputen delictes contra la salut pública relatius al mercat i els consumidors, falsificació de document, estafa i delicte contra la propietat industrial. Aquesta operació ha comptat amb la col·laboració de les conselleries de Sanitat i Agricultura tant madrilenyes com andaluses.