La Policia Nacional ha desarticulat la branca estatal d'una organització que proporcionava passaports covid falsos arreu de la Unió Europea (UE). Els líders de l'organització operaven des de França. S'han detingut set persones, sis a Madrid i una a Barcelona, pels presumptes delictes de falsedat documental i contra la salut pública. Fins ara s'han detectat 1.600 inscripcions falses de persones en el registre de vacunació. L'organització havia captat personal sanitari que introduïa aquestes falses vaccinacions. La policia continua investigant el possible robatori de claus d'accés al registre. Els arrestats s'anunciaven en aplicacions de missatgeria instantània aprofitant grups de temàtica negacionista.

Els implicats oferien en aquests fòrums proves PCR falses i els passaports falsificats. La investigació va començar a principis de gener, quan es van detectar aquests anuncis. Els agents van comprovar que persones integrants de grups criminals o intermediaris seus s'havien introduït en aquests grups negacionistes per garantir un passi a persones no vacunades.

Els membres de la banda exigien 50 euros per certificats de PCR negatives i entre 200 i 1.000 euros pels passaports covid falsos, en els que constaven dues o tres dosis de la vacuna contra la covid. En la majoria dels casos, s'exigia el pagament en criptomonedes, a través de comptes que havien obert en tercers països per fer més complicat el rastreig per part de les autoritats. Un cop fet el pagament, els implicats obtenien el QR on constava la pauta de vacunació fraudulenta i, al cap de dos dies, la persona tenia el passaport covid.

La investigació ha permès detectar que l'organització havia creat dos tipus de xarxes de clients. A la primera cobraven uns 200 euros perquè poguessin obtenir el document fraudulent, mentre que a la segona, amb més poder adquisitiu, se'ls exigia un pagament de fins a 1.000 euros per aconseguir el certificat on constés la pauta de vacunació completa.

Després d'identificar els intermediaris a l'Estat, es va portar a terme un operatiu que va permetre la detenció de tots ells, així com la identificació dels líders de l'organització, a França. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Les 1.600 persones que han adquirit les proves fraudulentes han quedat subjectes a investigació.