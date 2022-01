Un home de 32 anys ha estat detingut a Albatera (Alacant) per haver degollat al seu oncle, de 39 anys. El crim es va produir a les 11.30 hores d'aquest dilluns. Familiars de la víctima i l'agressor van avisar a la Policia Local, que va acudir a la casa, va trobar el cadàver i va arrestar al presumpte autor. Tant el mort com el suposat homicida són d'origen marroquí i en l'habitatge resideixen diversos compatriotes. La Guàrdia Civil d'Almoradí s'ha fet càrrec de la investigació. Es considera que l'agressió es produís per desavinences familiars. No obstant això, alguns testimonis han declarat a la Benemèrita que el detingut pateix problemes mentals i, de fet, després de la seva detenció ha estat traslladat a una unitat psiquiàtrica de l'hospital per la seva valoració.