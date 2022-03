Dos joves han ingressat a la presó acusats d'agredir sexualment una noia aquest cap de setmana als voltants de la discoteca Waka, situada entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Vallès Occidental). Segons avança el 'Diari de Sabadell' i han confirmat fonts policials a l'ACN, agents dels Mossos d'Esquadra van agafar in fraganti els dos joves, uns dels quals és menor d'edat. Després de passar a disposició judicial, el magistrat va decretar l'ingrés dels detinguts a la presó, en el cas del menor d'edat, en un centre per a reclusos menors de 18 anys. Es tracta de la segona agressió sexual registrada a la zona de la discoteca en menys d'un mes, després que el 12 de febrer ja es va detenir un altre menor per agredir una noia i colpejar-ne una altra dins del local.