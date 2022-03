L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a gairebé 300 anys de presó a Dumitru R. N., considerat el pederasta més perillós d'Espanya, per abusos sexuals a més d'una vintena de nenes, d'entre 4 i 13 anys, i difondre les seves imatges en una de les majors xarxes de pedofília que existeixen a Europa. L'agressor sexual, d'origen romanès, casat i amb fills, va ser detingut el juliol del 2018 en el marc de l''Operación Balrog', que al·ludeix al nom de les criatures demoníaques fictícies que plasma Tolkien en les seves obres i especialment en 'El Senyor dels Anells'. Els investigadors van manifestar en el judici que era un dels casos més greus de pedofília que havien vist pel nombre de víctimes i la quantitat d'imatges que tenia de pornografia. En alguns dels vídeos, segons els agents, apareixia nu el seu propi fill petit.

El 'modus operandi' de l'agressor consistia a guanyar-se la confiança dels pares de les nenes i s'oferia per portar-les i recollir-les del col·legi. Després d'això, les petites acabaven en el seu domicili, on perpetrava les vexacions i eren gravades en diferents estàncies. La fiscal va subratllar en el seu informe que l'acusat va ser «tan maldestre» que en els vídeos que gravava i difonia per les xarxes de pederàstia mostrava el seu rostre, els seus tatuatges i les estàncies del seu habitatge, sent identificat pels pares de les seves víctimes.

Neguen eximent per alcoholisme

En la sentència, a la qual va tenir accés Europa Press, els magistrats s'oposen a aplicar-li una eximent incompleta per alcoholisme en contra del sol·licitat pel seu lletrat i el que suposaria una rebaixa considerable de la pena. En la vista oral, la seva dona i la seva filla van manifestar que l'addicció de Dumitru a l'alcohol li va portar a cometre els abusos sexuals, un extrem al qual es va oposar la fiscal atès que aquest extrem no estava corroborat ni per informes forenses ni per les testificals prestades pels familiars de les menors objecte d'abusos. Sobre aquest tema, la Sala assenyala que Dumitru presentava un hàbit alcohòlic continuat, però subratlla que «no s'aprecia en ell patologia psíquica amb incidència o alteració de les seves facultats cognoscitives i volitives ni afectació en relació amb els fets jutjats».

Quant als delictes, se'l condemna per sis delictes continuats d'elaboració i distribució de pornografia infantil; vuit delictes d'elaboració i distribució de pornografia infantil; quatre delictes continuats d'abús sexual amb penetració i dos delictes continuats d'abús sexual sense penetració. També se l'acusa per tres delictes d'abús sexual amb penetració, cinc delictes d'abús sexual sense penetració, un delicte de tinença i distribució de pornografia infantil i nou delictes de descobriment de secrets, amb la concurrència de la circumstància agreujant d'abús de confiança en els delictes comesos sobre sis menors.

Vint anys efectius de presó

El compliment efectiu de la condemna serà de vint anys, segons estableix la resolució. Durant el judici, l'acusat va reconèixer haver abusat de més d'una vintena de nenes, d'entre dos i tretze anys, sota els efectes de l'alcohol i va admetre també haver gravat aquests abusos en el seu dormitori a fi de difondre posteriorment aquestes imatges en una xarxa de pedòfils i altres canals. A més, el condemnat haurà d'indemnitzar en concepte de responsabilitat civil a algunes de les víctimes amb quantitats que oscil·len entre els 10.000 i els 20.000 euros, i entre els 2.000 i els 3.000 euros per a cadascun dels pares. D'igual manera, es decreta el decomís del material informàtic confiscat que contingui arxius de pornografia infantil, així com la imposició a l'ara condemnat del pagament de les costes processals causades, incloses les de les acusacions particulars.