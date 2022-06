La Guàrdia Civil va detenir el 5 de maig passat 5 homes, 3 veïns de Lleida i 2 de Castelló, per atracar un bar de Binèfar, a Osca, i retenir com a ostatges les 13 persones que hi havia a l'interior de l'establiment. Els fets es remunten al mateix dijous 5 de maig al voltant de les 23 hores quan els agents van rebre l'avís que s'estava cometent un atrac en un bar. En accedir al lloc, van localitzar quatre persones tapades amb passamuntanyes, gorres i mocadors que, en veure's sorpresos, van intentar fugir sense èxit. Posteriorment, la Guàrdia Civil va detenir una cinquena persona que es trobava amagada a l'interior d'un vehicle en un carrer proper al local. Els detinguts, amb nombrosos antecedents policials, han ingressat a presó.

Segons la Guàrdia Civil, en el moment d'entrar al bar els quatre atacants van colpejar i amenaçar el seu propietari quan aquest se'ls va encarar. Posteriorment, van obligar a totes les persones que hi havia a l'interior a tombar-se a terra amb les mans a la nuca i els hi van robar tots els objectes de valor que duien, com ara diners en efectiu, carteres, rellotges i telèfons mòbils. En total, els atracadors van robar 2.690 euros als clients del bar. Dos dels atacants portaven armes de foc, que més tard es va comprovar que eren simulades, i els altres dos duien un matxet de grans dimensions i una navalla. Al veure's sorpresos per una patrulla de la Guàrdia Civil, dos d'ells van intentar fugir a través de la planta superior de l'establiment i els altres dos ho van intentar per la part del darrere del local, tots ells sense èxit. Fins al lloc també s'hi va personar una altra patrulla de la Guàrdia Civil i una de la policia local de Binèfar que van atendre les víctimes, algunes de les quals van patir atacs d'ansietat i van haver de ser traslladades al centre de salut de Binèfar. Després de fer les gestions pertinents, els agents van arribar a la conclusió que als voltants del local hi havia un vehicle que els presumptes autors haurien utilitzat per desplaçar-se fins a la localitat. Una patrulla va localitzar un vehicle en un carrer adjacent al bar i, dins d'aquest, hi van trobar una persona amagada a la part posterior, que també va ser detinguda. La Guàrdia Civil va detenir els 5 homes com a suposats autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal entre particulars, lesions, pertinença a grup criminal. Els 5 detinguts tenen nombrosos antecedents policials i d'aquests, 3 són veïns de Lleida de 22, 31 i 32 anys, i 2 resideixen a Castelló, ambdós de 25 anys. El Jutjat d'instrucció número 2 de Monsó va decretar el seu ingrés a presó.