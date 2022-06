La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han alliberat dues persones a Barcelona que eren obligades per un clan familiar a practicar la mendicitat i que vivien en condicions infrahumanes. Han detingut un home i una dona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans. L'operatiu policial es va dur a terme el 7 de juny. Les dues persones alliberades van ser traslladades en un primer moment al Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), on se'ls va proporcionar una primera assistència. Ara es troben sota l'ajuda especialitzada que s'activa en casos de tràfic d'éssers humans. Els investigadors calculen que aquestes dues persones aconseguien uns 100 euros al dia.

La investigació va començar el novembre de l'any passat, quan es van detectar dos homes que diàriament demanaven almoina al districte de Sants-Montjuïc. Es van fer diferents vigilàncies per esclarir els fets i van comprovar que darrere d'ells hi havia altres persones que els controlaven, els vigilaven i els obligaven a practicar la mendicitat. Els líders del clan eren un home i una dona que s'encarregaven de traslladar les víctimes, en alguns casos al maleter del seu vehicle, fins al punt de determinar on havien de pidolar. Les descarregaven i les obligaven a demanar diners durant tot el dia, fins que les tornaven a recollir.

El clan buscava persones al seu país d'origen amb una situació de vulnerabilitat i necessitats econòmiques severes. Si podien, prioritzaven persones amb discapacitat física. Ho feien perquè aquestes persones són susceptibles de rebre més diners a l'hora de pidolar i perquè la seva situació els feia més difícil entrar al mercat laboral. Un cop trobades, les coaccionaven i amenaçaven per viatjar a Catalunya, sovint amb promeses que no es complien quan arribaven i eren obligades a practicar la mendicitat. Finalment, els líders del clan portaven les víctimes amb autobús fins a arribar al lloc on eren explotades. Un cop a Barcelona, les feien estar a diferents punts de la ciutat aprofitant els semàfors en vermell per demanar diners entre els cotxes que estaven aturats.

Vivien en un descampat

Les víctimes vivien en pèssimes condicions. Els líders del clan els proporcionaven una petita quantitat de menjar i beure, i les escorcollaven físicament cada dia per quedar-se amb tots els diners que havien recaptat. Les feien viure en un descampat, i només els lliuraven un matalàs per dormir. Les persones del clan dormien al mateix lloc però amb tenda de campanya. El clan exercia un ferri control sobre les víctimes, ja que les vigilaven als semàfors i al lloc on dormien perquè no poguessin sortir i no tinguessin llibertat de moviment. A més, les persones a qui explotaven només parlaven el seu idioma, la qual cosa feia que fossin més vulnerables i no poguessin demanar ajuda, fent-los completament dependents.

Els dos detinguts feien periòdicament transaccions de diners al seu país d'origen. El clan, ubicat a la zona de la Magòria (Sants-Montjuïc), feia de l'explotació de persones vulnerables i la mendicitat forçosa el seu mode de vida. Els dos detinguts eren els líders d'un clan familiar format per unes deu persones, sobre les quals no s'ha pogut acreditar la seva activitat delictiva en aquest àmbit. Tot i així, estan relacionades amb antecedents per robatoris amb força. El mateix grup d'investigadors va actuar el 2018 sobre un altre grup que obligava un home a pidolar.