Agents de la Policia Nacional van desmantellar el passat dia 14 de juny a Marbella, en concret al nucli poblacional de Sant Pedro Alcántara, un 'coffee shop' que funcionava com a suposat punt de venda de drogues en el qual suposadament es distribuïen porros de cànnabis de mida 'XL' a 1.000 euros. Les dues persones al capdavant del local en aquell moment han estat detingudes.

Segons han informat des de la Comissaria provincial en un comunicat, entre els efectes intervinguts en el citat local hi havia 397 porros, alguns de gran grandària disposats per a la venda. Els dos detinguts són un home i una dona, de 33 i 39 anys, i se'ls investiga per la seva presumpta responsabilitat en un delicte de tràfic de drogues.

L'operació 'Trompeta', duta a terme per agents adscrits a la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria Local de Marbella, es va iniciar a partir d'unes informacions que apuntaven a un increment en el consum d'estupefaents als voltants d'un 'coffee shop' del centre de Sant Pedro Alcántara.

Continuant amb les indagacions, els agents van detectar un tràfec de persones que acudien al local, accedint al seu interior i abandonant-lo als pocs minuts, una vegada eren assortides, suposadament, de droga.

En aquest sentit, als voltants de l'immoble objecte de seguiment, els policies van confeccionar diverses actes de possessió de marihuana entre els assidus a l'establiment, que van venir a confirmar les sospites inicials.

Finalment, el passat dia 14 de juny es va dur a terme l'entrada i registre en el local amb autorització del Jutjat d'Instrucció 5 de Marbella. En el moment de la pràctica d'aquesta diligència, els agents van localitzar, a l'interior de l'establiment, un home i una dona al capdavant del negoci il·lícit, i també van identificar un client.

Com a balanç de l'operació 'Trompeta', els investigadors van intervenir 2.160 grams de marihuana, 663 grams d'haixix, 397 porros -alguns de mida XL-, 372 euros en efectiu i diversa documentació.