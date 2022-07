L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat una inspectora d'Hisenda a pagar una multa de 18 milions d'euros per haver estafat 6 milions d'euros a futbolistes estrangers. Aquesta sentència confirma que l'empleada pública, juntament amb altres treballadors propers, hauria comès un delicte continuat d'estafa, un delicte continuat de falsedat en document públic, oficial i mercantil i un delicte continuat d'aprofitament d´informació privilegiada.

Per aquests delictes, tres dels acusats han estat condemnats a 8 anys de presó. A la inspectora de l'Agència Tributària se la castiga amb 2 anys, considerant-la autora d'un delicte continuat d'utilització per funcionari públic, i el pagament d'una multa de 18.843.236,58 euros. Una xifra que suposa el triple del benefici obtingut.

Finalment, se li suma "la responsabilitat personal subsidiària d'un mes de privació de llibertat i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps de cinc anys".