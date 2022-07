"La que tu vols, Mónica Naranjo". Ha dit María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de la Corporació RTVE, aquest migdia a la roda de premsa de presentació del Benidorm Fest 2023. Esdeveniment al qual han acudit alguns periodistes i en què una de les grans sorpreses ha estat l'anunci de Mónica Naranjo com una de les presentadores d'aquesta nova edició.

En efecte, sembla que hi haurà canvis en el trio de presentadors, format el 2022 per Máxim Huerta, Inés Hernand i Alaska. Ara com ara, només s'ha confirmat el nom de Mónica Naranjo, però s'espera que l'elenc s'ampliï en les properes setmanes. Sens dubte, una bomba; es tracta d'una cantant que semblava estar deslligada completament d'Eurovisió.

"L'any que ve serà encara més fort i potent", ha assegurat Mónica Naranjo a través d'una videotrucada. L'artista és a Mèxic per compromisos professionals, però això no ha evitat que pugui assistir a la roda de premsa a distància. També ha afegit que espera veure Espanya guanyant Eurovisió en algun moment en un futur a curt o mitjà termini: “tinc moltíssima confiança en els nostres companys, i sé que tard o d'hora, sí, ens endurem el micròfon de vidre a Espanya”.