La seva empremta a la garrafa de gasolina utilitzada per a la fabricació d'un artefacte explosiu el va delatar. Al cap d'unes hores, els Mossos d'Esquadra el van detenir. A casa seva van trobar temporitzadors, plaques electròniques i llumins a què els havien tret el fòsfor. Francisco Javier P., de professió paleta, va seure aquest dijous al banc dels acusats per, presumptament, intentar matar quatre antics companys de feina col·locant l'artefacte de fabricació casolana al motor d'una excavadora. El fiscal demana per ell 56 anys de presó per quatre delictes d'assassinat en grau de temptativa. Per sort, un dels treballadors va descobrir el dispositiu.

Francisco Javier P. s'ha assegut a la sala de l'Audiència de Barcelona al costat del seu advocat, amb qui de vegades creuava comentaris. Si no ho feia, escoltava el que deien els testimonis, en aquest cas mossos, el seu excap i antics companys de feina o escrivia en un foli. Ell declararà aquest divendres. Per davant seu van passar els mossos que van recollir les proves incriminatòries. La fiscalia sosté que és ell qui, entre el 9 i el 10 de març del 2021, va col·locar un artefacte explosiu en una excavadora que estaven utilitzant antics companys seus en una obra que feien a la localitat de Castellbisbal. Francisco Javier P. havia conduït el vehicle fins que uns mesos abans dels fets s'acomiadés de l'empresa on treballava. «Havia tingut problemes amb els seus companys», va recordar davant els jutges l'amo de l'empresa de construcció. L'artefacte estava compost per una garrafa que feia de contenidor de gasolina i un dispositiu electrònic que permetia temporitzar-ne l'activació. El detonant era un fragment de fil d'una bombeta halogenada que estava en contacte amb diversos llumins i pasta de llumins, així com amb una substància que és present a les pastilles que es comercialitzen per encendre la barbacoa. L'artefacte tenia també un interruptor d'alimentació activat. Els investigadors, a més, van descobrir que l'acusat havia buscat a internet informació sobre com programar plaques electròniques similars a la trobada a l'artefacte. «L'artefacte era molt sofisticat», va reconèixer un mosso. Programat per atacar els treballadors L'explosió estava prevista per a les 9.15 hores, moment en què els seus antics companys eren a l'obra. Però un dels treballadors se'n va adonar quan va arribar, va trucar al cap i aquest a la policia local de Castellbisbal. Els Mossos van desplaçar diversos agents i un equip de desactivació d'explosius. La fiscalia remarca en el seu escrit d'acusació provisional que si no s'hagués descobert, l'explosió hauria causat greus lesions «incompatibles amb la vida» als treballadors que eren allà. L'amo de l'empresa de construcció va afirmar en la primera sessió de judici que dies abans ja havien patit el sabotatge de dues màquines, una l'excavadora. En aquesta ocasió, algú, no se sap qui, va posar sucre a la gasolina. A partir d'aquí, es va extremar la vigilància. El 10 de març del 2021, va recordar, li va trucar a primera hora del matí un dels seus treballadors i li va comentar que en una excavadora havia trobat una cosa que «feia pinta de bomba». Al principi, va admetre, pensaven que podia ser un veí de la zona. Però, al trobar els Mossos l'empremta del processat a la garrafa, les sospites van apuntar cap a l'acusat. «Em vaig quedar de pedra. Vaig al·lucinar», va explicar l'empresari, que coneix des de fa anys el Francisco Javier, amb qui havia treballat des de finals del 2019 fins a mitjans del 2020. La defensa va pretendre desviar l'atenció en la vista i va plantejar la hipòtesi que el sinistre estigués relacionat amb una suposada plantació de marihuana a la població.