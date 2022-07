El caporal i els dos agents dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners investigats per traficar amb marihuana intervinguda, a un pas de judici. El jutjat d'instrucció 1 ha tancat la investigació i sosté que hi ha indicis per jutjar-los per delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública per tràfic de marihuana comès per funcionari públic, falsedat en document oficial, descobriment o revelació de secrets o furt. La interlocutòria, que no és ferma i es pot recórrer, sosté que, liderats pel caporal, van crear un entramat criminal, juntament amb dos investigats més que no són policies, per desviar droga comissada en operatius i tornar-la a posar en circulació. Després, segons el jutjat, es repartien els beneficis.

Després de mesos d'investigació, la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra va desplegar l'operatiu el 3 de setembre del 2020, que es va saldar amb cinc detinguts. D'aquests, tres eren Mossos (un caporal i dos agents) de la comissaria de Santa Coloma de Farners.

El jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners ha dictat la interlocutòria de procediment abreujat, que posa punt final a la investigació i deixa tant els tres mossos com els altres dos implicats a un pas de judici. A la causa també hi havia hagut com a investigats dos mossos més, que finalment han quedat exonerats, i un traficant que va actuar com a delator i va denunciar el presumpte grup criminal.

Atenent a la petició del fiscal Enrique Barata, el jutjat no veu indicis per jutjar el confident per cap delicte. D'entrada, perquè els tractes anteriors que aquest traficant hauria fet amb els mossos investigats no s'han pogut acreditar amb proves però també perquè ja va estar a presó per tràfic de drogues després que el caporal el detingués. Segons la investigació, va ser per aquest motiu que va decidir denunciar el presumpte entramat criminal.

La interlocutòria a la que ha tingut accés l'ACN apunta que, al llarg del 2020, el caporal i els dos agents "es va aprofitar i van abusar de la seva condició de policies" i, juntament amb l'altre investigat que no és mosso, van orquestrar un grup criminal que es dedicava a sostreure marihuana comissada en operacions policials per, després, "desviar-la subreptíciament" per "al tràfic al mercat il·lícit".

Segons la resolució, el caporal de la unitat d'investigació de Santa Coloma capitanejava la presumpta xarxa: "Com a caporal i cap operatiu del grup d'investigació de la secció de salut pública, tenia més experiència, autoritat i ascendència jeràrquica cap a la resta d'agents". El jutjat considera que la instrucció acredita indiciàriament que era qui s'encarregava "d'activar el grup", decidir com i quan s'emportarien la marihuana i , també, quina quantitat de la droga que hi havia en dipòsit havien de desviar.

Un cop posava en marxa l'entramat i marcava l'objectiu, el jutjat considera que comptava amb el suport d'un altre dels mossos investigats amb qui, segons el jutjat, acostumava a treballar en parella: "L'ajudava materialment i directament per desviar la droga intervinguda, treure-la dels canals processals i policials sense despertar sospites i traslladar el material des de les instal·lacions policials o des del lloc de comís fins al domicili particular del tercer agent investigat".

Segons la resolució, el tercer mosso s'encarregava d'emmagatzemar temporalment la marihuana a casa seva i "assumia la funció de contacte" amb l'investigat que no és policia, a qui informava sobre la següent recepció de droga. Després, aquest processat, apunta el jutjat, la recollia de casa de l'agent i la traslladava al domicili que compartia amb la seva parella, on s'encarregava "d'assecar-la, preparar-la i fer els mostrejos per a futurs compradors" fins que obtenia "l'autorització per a la venda" per part del caporal.

La parella del quart investigat no integrava el grup criminal, sosté el jutjat. Sí que estava al cas, però, de la presumpta activitat delictiva i se'n lucrava: "Amb ànim de benefici il·lícit, afavoria, promovia i col·laborava amb la seva parella per a la venda, coneixia els preus i els problemes amb els compradors i el repartiment de guanys".

Captats per la càmera de comissaria

La interlocutòria concreta l'episodi que va precipitar la detenció dels sospitosos durant el qual la càmera de videovigilància de la comissaria de Santa Coloma de Farners va captar el caporal i un dels agents enduent-se sacs de marihuana comissada pocs dies abans. El jutjat exposa que l'1 de setembre del 2020 una patrulla de trànsit dels Mossos va intervenir 168 quilos de marihuana i que la droga va queda dipositada a un contenidor que hi havia a l'exterior de la comissaria i que habitualment ja s'utilitzava com a magatzem: "Els agents de policia investigats van decidir sostreure una part de la droga intervinguda per destinar-la lucrativament al tràfic".

Així, seguint un pla ordit per "no aixecar sospites", a les 12.15 hores de matí del 2 de setembre, el caporal i un dels agents investigats van aparcar un cotxe no logotipat prop del contenidor i es van endur cinc sacs de marihuana que estava ficada dins bosses d'evidències policials: "El caporal va entrar al contenidor metàl·lic, va seleccionar les bosses conforme a la distribució que ell mateix havia fet i les va passar a l'altre agent investigat, que les va guardar al maleter i als seients posteriors del cotxe no logotipat". Tota l'acció va quedar enregistrada per una càmera de seguretat de la comissaria.

Després, apunta el jutjat, van dur la marihuana a casa de l'altre mosso investigat i, per fingir que la droga s'havia destruït, van portar les bosses d'evidència policial a la deixalleria. La DAI les va intervenir, ja buides perquè "tota la droga estava a casa de l'altre agent". Segons la instrucció, aquest agent es va posar en contacte aleshores amb l'investigat que no és policia per traslladar la droga fins al seu domicili.

Tota aquesta operació estava vigilada de prop per agents d'Afers Interns dels Mossos que van decidir aleshores, sota la tutela del jutjat, dur a terme el dispositiu per detenir-los. A casa de l'investigat que no és policia hi van localitzar uns 11 quilos de cabdells de marihuana i també una plantació.

La instrucció apunta que les escoltes telefòniques, els seguiments policials i la converses captades amb la sonorització dels vehicles que acostumaven a utilitzar els mossos investigats els implica en altres "comunicacions, visites i gestions dirigides a vendre i afavorir el tràfic il·lícit de marihuana sostreta prèviament de les intervencions policials". La interlocutòria recull un seguit de converses però indica que en algunes no s'ha pogut determinar de quines actuacions policials concretes provenia la droga perquè els mateixos policies implicats s'encarregaven de les "manipulacions" per evitar que els descobrissin.

La interlocutòria recull també una actuació policial del 30 de juliol que va acabar amb la detenció d'un traficant i la intervenció de 1.216 plantes de marihuana i 3,5 quilos de cabdells que estaven dins d'una caixa. La resolució exposa que el caporal i un dels agents investigats van actuar com a instructor i secretari de l'atestat policial i responsables de les diligències policials que enviaven al jutjat. Segons la investigació, van falsejar la documentació per fer veure que havien enviat la droga a destruir però "ometent il·lícita i deliberadament" la caixa amb els cabdells, que es van acabar enduent i venent aconseguint un benefici total de 7.200 euros per a l'organització.

A més, la instrucció també indica que una auditoria va revelar que un dels mossos investigats va fer un seguit de "consultes irregulars" a la base de dades policial: "No tenien res a veure amb les seves tasques professionals i eren per un interès estrictament personal en benefici de la presumpta organització destinada a sostreure droga intervinguda i vendre-la al mercat il·lícit".

Delictes atribuïts

Atenent a la petició del fiscal, el jutjat sosté que hi ha indicis per enviar a judici al caporal per un delicte contra la salut pública comès per funcionari i en quantitat notòria, un delicte continuat de furt, un delicte de pertinença a grup criminal i un delicte de falsedat en document oficial comès per funcionari públic. A un dels agents li atribueix el mateixos delictes mentre que en el cas del tercer no veu indicis que estigui implicat en la falsificació d'atestats però sí en un delicte de descobriment i revelació de secrets.

A l'investigat que no és mosso, el jutjat esgrimeix indicis per jutjar-lo per un delicte contra la salut pública, un delicte continuat de furt i un delicte de pertinença a grup criminal. A la cinquena investigada, que és la seva parella, només li atribueix un delicte contra la salut pública.

La interlocutòria de procediment abreujat no és ferma. La defensa de dos dels agents investigats, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, ha explicat a l'ACN que està analitzant la resolució per decidir si interposa recurs. A més, subratlla que tot el que recull la interlocutòria està basat en "càrrega indiciària" i que, per tant, no està acreditat: "S'haurà de discutir tot en judici".

Després de la detenció del setembre del 2020, el jutjat d'instrucció va enviar a presó els tres mossos i l'altre investigat. Hi van estar fins el 20 d'octubre, quan l'Audiència de Girona va estimar els recursos de les defenses i els va deixar en llibertat, a dos d'ells sota fiança. Durant la vista per recórrer la interlocutòria de presó, els advocats Carles Monguilod, Benet Salellas i Manel Mir van defensar que la investigació és nul·la perquè a l'inici la DAI va prendre declaració al traficant delator sense advocat, tot i que ell mateix s'estava incriminant en la comissió de suposats delictes. Monguilod insisteix en aquesta possible nul·litat que s'hauria de resoldre en judici.

Un cop tancada la instrucció, serà el torn del fiscal Enrique Barata per presentar l'escrit d'acusació que concretarà les penes de presó a les quals es poden enfrontar els investigats.