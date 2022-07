Un home va ser assassinat a trets en una platja nudista de França per masturbar-se mentre observava una dona que prenia el sol a la sorra.

Els fets van tenir lloc dissabte passat a la platja nudista La Mama, a l'illa de Miribel-Jonage, als afores de Lió.

La víctima, de 46 anys, va mantenir una discussió prèvia amb l'agressor, qui li havia recriminat la seva actitud i li va demanar que marxés del lloc. En fer cas omís, l'agressor, que segons la policia francesa és un habitual visitant de la zona, va treure una escopeta de la seva motxilla i li va disparar tres vegades, impactant-li una de les bales al pit i morint a l'instant.

Després de l'arribada dels agents, l'home, un caçador de 76 anys que té llicència d'armes, no va oferir cap resistència i va ser arrestat.

Els agents de la gendarmeria de Trévoux estan investigant l'incident com un delicte d'assassinat. Pel que sembla, la víctima vivia a la ciutat de Lió i s'havia desplaçat a l'illa on s'ubica la platja de La Mama per visitar-la. La platja va ser designada oficialment per a ús naturista el 2007.