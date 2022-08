El cos de Ricky Bibey, excampió de la Lliga de rugbi anglesa, va aparèixer el 16 de juliol passat en un hotel a Florència. La seva nòvia, Jennie Platt va aparèixer greument ferida al seu costat. El misteri havia envoltat el cas des del principi, ja que es va especular amb diferents possibles escenaris. Ara, tres setmanes després, ha transcendit que l’esportista va morir d’un infart mentre clavava una forta pallissa a la seva nòvia, que va acabar hospitalitzada amb talls i ferides greus.

Una font policial va dir a ‘Mail Online’ que «l’home va ser trobat amb una sèrie de talls, contusions i altres lesions al cos i també la dona, tot i que ella estava més greument ferida i l’home semblava haver patit alguna mena de convulsió». Hi havia molta sang a l’habitació i els equips forenses van estar treballant-hi des de la troballa del cos, mentre que la dona va ser traslladada a l’hospital per rebre tractament.

Interrogatori

Els fiscals van haver d’esperar més d’una setmana per poder interrogar la dona, a causa de la gravetat de les ferides, i el personal de l’hotel no va poder proporcionar més informació sobre l’incident quan van ser interrogats per la policia i els mitjans. Per aquest motiu, els fets continuaven sent un misteri fins ara.

L’advocat de la dona va explicar que després de sortir del xoc, Jennie li havia explicat a la policia que la nit que va morir, Ricky estava completament fora de control i l’havia atacat.