Són dos casos d'abandonament de menors els que la Policia ha investigat a Molina de Segura en una mateixa setmana. Aquest dissabte, en la Plaza Pío XII del citat municipi, un veí va alertar a Emergències perquè estava sentint una criatura plorar de manera escandalosa durant molta estona i temia que estigués en perill. Al lloc es van mobilitzar agents de la Policia Local de Molina de Segura, que, comprovat que al darrere de la porta en qüestió hi havia un nen demanant auxili, van arribar a requerir la presència dels Bombers, amb la finalitat de tirar la porta a terra i posar fora de perill a la criatura.

Aquests professionals no van arribar a actuar: els pares van al·legar que havien deixat a la nena, de 3 anys, adormida i que en cap cas l'havien abandonat. El cas es va posar en coneixement de la Policia Nacional, cos competent per a assumir la investigació. Els pares no van ser detinguts. Es van redactar diligències que seran enviades al jutjat, que decidirà com procedir. Dies abans, Molina de Segura va ser escenari d'un altre episodi d'abandonament després del qual es van mobilitzar els agents de la Policia Nacional. El dimarts, 2 d'agost, sobre dos quarts de cinc de la tarda, un veí donava la veu d'alarma perquè havia vist a una nena al carrer, sola i nua.

Els agents que es van mobilitzar al lloc van comprar bolquers a la petita i la van atendre. La Policia Judicial va trigar poc a donar amb l'habitatge del qual podria haver sortit la petita: un domicili que estava amb la porta oberta i la televisió encesa. Al poc, es va localitzar a la mare, una dona de 25 anys que va ser arrestada. En el seu poder portava haixix, previsiblement per a consum propi. La nena, de 2 anys, va ser portada a un centre de menors, indica el cos. La mare està en llibertat amb càrrecs, després de passar pel Jutjat de Guàrdia de Molina.