La Policia Nacional ha detingut un home per amenaçar de mort a les xarxes socials la rapera catalana Miss Raisa. Els agents, a petició dels Mossos d'Esquadra, van arrestar el 4 d'agost passat un home resident a Birmingham (Regne Unit) quan era a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Aquesta persona havia proferit amenaces contra aquesta artista musulmana, el veritable nom de la qual és Imane Raissali, per unes manifestacions que va fer a TikTok en favor del col·lectiu LGTBI.

El juny passat, Miss Raisa, va publicar en aquesta plataforma un vídeo en el qual argumentava la seva posició com a musulmana davant l'homosexualitat. Tanmateix, la seva defensa d'aquesta orientació sexual va provocar una cascada d'insults i comentaris humiliants d'usuaris d'aquesta xarxa social, que l'atacaven per les seves opinions.

L'arrest, segons els Mossos, es va produir després d'arribar en un vol a l'aeroport madrileny, per la seva presumpta participació en un delicte d'amenaces greus i un altre contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. El detingut tenia antecedents per un delicte d'odi envers el col·lectiu LGTBI i per antisemitisme, pel qual ja va ser detingut el 2021.

Investigació dels Mossos

La investigació es va iniciar el mes de juny passat, quan la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació (UCDOD) dels Mossos va tenir coneixement d'unes amenaces greus a la cantant. En el seu discurs a les xarxes socials, l'home va proferir amenaces de mort contra la víctima i instava i justificava el seu assassinat i decapitació, basant-se en arguments religiosos. A conseqüència de la gravetat dels fets denunciats, l'UCDOD va iniciar una investigació que va permetre comprovar el delicte i identificar plenament l'autor dels fets.

La persona investigada és un home jove amb diversos perfils a les xarxes socials en els quals es presentava com a consultor i predicador d'assumptes religiosos, i que actualment resideix a la ciutat anglesa de Birmingham. Després de passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Madrid, el detingut va quedar en llibertat amb la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 1.000 metres, la prohibició de comunicar-se amb ella, retirada del passaport, prohibició de sortida del país i d'utilitzar internet fins que hi hagi sentència ferma.