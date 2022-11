Després d'un primer balanç del dispositiu de seguretat amb motiu del Gran Premi de motociclisme de Xest, des que va començar el mateix divendres passat 4 de novembre fins avui, han estat immobilitzades per la Policia Local de Xest prop de 300 motocicletes, unes 200 d'elles per contaminació acústica després de comprovar que els seus conductors havien retirat la peça que redueix l'excés de soroll - dbkillers -. Les cent restants van ser immobilitzades després de donar positiu en alcohol o drogues els motoristes que anaven en elles.

Especialment cridaner ha estat el cas d'una moto amb un tub d'escapament d'enormes dimensions, de prop de quatre metres de llarg. Més d'una vintena d'agents de la Policia Local de Xest - que comptaven amb la col·laboració durant l'operatiu de policies d'altres municipis - van haver d'intervenir ahir a la nit per a treure i immobilitzar aquesta moto després de rebre un centenar de queixes veïnals per l'excés de soroll.

El responsable de la moto, que figurava donada de baixa a Trànsit, s'enfronta a sis sancions, moltes d'elles per infraccions greus, per la qual cosa la multa podria superar els 20.000 euros, segons han indicat les fonts consultades per aquest periòdic. Concretament, se li ha sancionat per excés de soroll, dos per infraccions a la llei de seguretat ciutadana, una altra per mal estacionament i altres dos més que imposa la conselleria per realitzar un espectacle en via pública sense autorització i posant en risc als assistents.

De fet, la moto va ser immobilitzada quan es trobava en l'avinguda de Castillo, en ple epicentre de Xest, envoltada de motoristes que animaven que el soroll de l'enorme tub d'escapament no cessés.

Mig centenar de motoristes donen positiu en alcohol

Encara que no hi ha hagut que lamentar incidents de gravetat durant el Gran Premi de Motos, les forces i cossos de seguretat sí han detectat un gran tràfec de substàncies estupefaents en comparació amb altres anys. La Policia Local de Xest ha realitzat en això últims tres dies un total de 370 denúncies per consum i tinença de substàncies estupefaents en la via pública. A més, mig centenar de conductors han donat positiu en les proves d'alcoholèmia.

Important desplegament de la Guàrdia Civil

En l'operatiu de seguretat de Xest han participat uns 2000 agents de la Guàrdia Civil, 1200 d'ells en el circuit i 800 en la població, de diferents unitats. Hi ha hagut agents de la Companyia de Llíria, la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ), el Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA), Servei d'Informació, Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC), Equip PEGÀS, Centre Operatiu Complex (COC) i Grup de Suport de les Tecnologies de la Informació (GATI), Agrupació de Trànsit, Grup d'Especialista en Desactivació d'Artefactes Explosius i de naturalesa NRBQ (GEDEX), Nucli de Reserva, Servei Cinològic, Servei Aeri, un Equip UAV (Dron) amb sistema de detecció i intercepció del Grup d'Acció Ràpida, l'Agrupació Rural de Seguretat (GRS i Esquadró de Cavalleria).