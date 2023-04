Desenes de mares i pares furiosos i indignats intenten linxar un home que la policia ha detingut a la sortida d'un centre educatiu del Perú per, presumptament, haver-se disfressat de nena i amagar-se al bany de les noies per gravar i abusar de les menors.

L'home hauria estat descobert per la subdirectora del col·legi quan sortia dels banys, per la qual cosa va procedir a avisar immediatament els pares i la policia. Pel que sembla, no seria la primera vegada que ho feia i compta amb diversos antecedents policials per assetjament sexual a menors. A més, està sent investigat per presumpta pedofília per vídeos i fotos que s'han trobat al telèfon mòbil.

Així es vestia

Amb les sabates, mitjons, faldilla, camisa i jaqueta oficial del centre educatiu i amb unes trenes, així s'ha colat aquest home en un col·legi del Perú aconseguint entrar als banys femenins per, segons sembla, gravar i fer fotos a les nenes menors.

El director del col·legi, Ronald Vilchez, explica el que ha passat: “aquest senyor ha estat romanent dins del servei higiènic per diversos minuts. Òbviament, això posa en risc la integritat física i moral de les nostres estudiants”.

Va ser descobert per la subdirectora del col·legi, que avisava ràpidament la policia i els pares dels menors del centre: “no sé què hi ha passat, no se sap d'on ha vingut aquest home. Jo tinc la meva filla allà, és preocupant que passi això”, explica una mare visiblement preocupada.