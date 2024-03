Alves no aconsegueix el milió d'euros i passarà una nit més a la presó

Dani Alves segueix sense poder reunir els diners que farà que surti en llibertat provisional. El jugador brasiler no ha aconseguit aquest dijous el milió d'euros imposat per l'Audiència de Barcelona dins del termini previst, que acabava aquest migdia, i per això dormirà una nit més a Brians 2.

Hi havia molta expectació mediàtica davant de la presó, ja que s'esperava que Alves abandonés la presó al llarg del matí. El jugador va ingressar a Brians fa més d'un any: el 20 de gener de 2023, després de ser acusat per violació a la discoteca Sutton de Barcelona, per la qual finalment va ser condemnat a una pena de quatre anys i mig de presó.

"Un cert risc de fugida"

No obstant això, tant el seu defensa com la fiscalia i l'acusació particular han recorregut la sentència, per la qual cosa l'esportista va demanar sortir de nou en llibertat provisional a l'espera de la resolució d'aquestes apel·lacions. L'Audiència de Barcelona va acceptar aquest dimecres la petició, encara que per existir "un cert risc de fugida" li va imposar una fiança d'un milió d'euros que al jugador li està costant reunir.

Segons han explicat diverses fonts, tres raons expliquen que el futbolista de moment no hagi pogut reunir el milió d'euros de fiança que li ha imposat el tribunal. D'entrada, tota transferència internacional de diners implica un termini –un parell de dies– per a fer-se efectiva, per la qual cosa encara no ha pogut accedir als diners que li han prestat des del Brasil tant familiars com amics. A més, tampoc ha cobrat d'Hisenda els dos milions d'euros que se li retornarà en les pròximes setmanes, i no pot utilitzar la seva casa d'Esplugues com a aval perquè aquesta roman hipotecada. Segons sembla, també està buscant un aval bancari pels diners que ha de rebre d'Hisenda. Fins que no dipositi els diners seguirà en la presó.