Amargo demanarà responsabilitats a la policia per la "barbàrie" que ha patit aquests 4 anys

El bailaor Rafael Amargo ha avançat aquest dimecres que demanarà responsabilitats a les autoritats policials pels quatre anys de "barbàrie" que ha viscut des que va ser detingut el 2020, reclamant els danys que han patit ell i la seva família, després de la sentència que l'absol per tràfic de drogues.

Rafael Amargo ha ofert una roda de premsa al costat del seu advocat, Marcos García Montes, un dia després de conèixer la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid que l'ha absolt del delicte de tràfic d'estupefaents del qual era acusat al costat del productor Eduardo de Santos i el soci Manuel Ángel Batista. Tots tres han estat absolts en una sentència que és recurrible, en considerar els magistrats que no es van complir les exigències legals per a acordar les escoltes telefòniques, per la qual cosa anul·len tant aquesta prova com el registre en el pis de l'artista. Amargo, que s'ha emocionat en diverses ocasions en una compareixença davant desenes de periodistes, ha deixat clar que demanarà responsabilitats a la Policia per com va dur a terme la recerca, ja que porta quatre anys de "barbàrie" en els quals no ha pogut treballar i ell i la seva família han estat assenyalats i amenaçats.

El seu lletrat ha precisat que en la causa hi ha hagut "una mà negra darrere, amb carnet de policia", referint-se a l'inspector cap del cas que, segons ha recordat, és un comandament "vinculat en la causa del comissari Villarejo amb la doctora Pinto", i ha afegit que "s'ha faltat a la veritat en l'atestat policial, i es farà la reclamació corresponent". També reclamaran danys i perjudicis, per la via contenciosa administrativa els altres encausats, segons han avançat els seus lletrats, Armando Lucendo i Alejandro Rivilla. El productor Eduardo de Santos va estar a la presó provisional 6 mesos, com Amargo, per no complir amb l'obligació d'anar a signar.

Una entrevista extensa a la televisió

En la roda de premsa, Amargo ha contestat a nombroses preguntes dels periodistes, agraint l'interès, però sense donar molts detalls perquè, segons ha dit diverses vegades, s'ha compromès a una entrevista més extensa el divendres en una televisió i ha dit que no pot "carregar-se" un programa que és "el primer amb el qual menjar després de quatre anys". S'ha mostrat content i també agraït amb els seus advocats actuals i amb els jutges, que li han donat la raó en una sentència amb la qual -ha sostingut- ja pot parlar d'un assumpte sobre el qual ha estat callat durant anys i que ha descrit com "una barbàrie".

"S'ha fet molt de mal també a la cultura i a la dansa, ja que hi havia 35 persones en la companyia que van anar a l'atur, i a la meva família i als meus fills", ha posat en relleu, recordant que la seva dona Luciana Bongianino va estar investigada i els seus fills van rebre amenaces. Ha reconegut que una cosa que va fer malament va ser no anar a signar al jutjat -"a la presó m'hi vaig ficar jo, ho vaig fer malament i demano perdó"- i ha afirmat que ara tractarà de "començar de zero però amb 49 anys".

L'advocat Marcos García Montes ha explicat que demanarà "responsabilitats a les autoritats policials pel mal" patit per Amargo i la seva família durant 4 anys de procediment, després d'una sentència que reflecteix que la Policia només va exposar "sospites" i que "passarà als annals del tractat processal". Després d'apuntar a una "mà negra amb carnet de policia" en el cas, que considera que és l'inspector cap de la recerca, Montes ha incidit en el fet que "un policia va faltar a la veritat", aclarint que "en general la Policia espanyola treballa magníficament bé, però no ha de seguir aquests paràmetres lamentables". "Això no és un atac a la Policia, que mereix el nostre crèdit, però si ho fa malament cal denunciar-ho i així l'Audiència Provincial ho ha demostrat", ha conclòs.

El lletrat ha explicat que l'artista s'ha rehabilitat gràcies al tractament que segueix amb Projecte Home i ara ja no és la persona malalta de 2020, sinó "un altre home"