Rafael Amargo, en llibertat després de ser absolt de vendre droga a casa seva

L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt el ballador granadí Rafael Amargo de l'acusació de vendre droga dins de casa seva. El judici a Rafael Amargo, al productor Eduardo de Santos i al soci Manuel Ángel Batista León va celebrar-se el passat mes d'abril, i la Fiscalia demanava per als dos primers nou anys de presó i sis per al tercer. Els acusats van defensar que consumien droga però que Amargo no en venia i van sol·licitar la seva absolució.

Amargo, que ha acudit amb el seu advocat a l'Audiència Provincial per conèixer la sentència ha assegurat que estava "content" i "molt nerviós". En acabar el judici l'artista i el productor -que estaven en la presó des de novembre perquè no van complir amb l'obligació de signar en el jutjat- van quedar en llibertat fins que es dictés sentència.