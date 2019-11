Enemics d'un altre món en plena guerra freda

Després de l'èxit aconseguit pel notable 'XCOM: Enemy Unknown' el títol desenvolupat per Firaxis Games, que va rellançar la clàssica franquícia, 2K i 2K Marin, creadors de 'BioShock 2', han anunciat 'The Bureau: XCOM Declassified', una nova experiència dins l'univers XCOM que estarà disponible el 23 d'agost de 2013 per al sistema Xbox 360, PlayStation 3 i per a Windows PC.

Ambientat en l'any 1962 durant l'apogeu de la Guerra Freda, 'The Bureau' explica l'origen de la primera trobada de l'organització clandestina XCOM amb un misteriós enemic. Originalment establerta com una defensa encoberta dels Estats Units d'Amèrica contra la Unió Soviètica, 'The Bureau' s'ha d'adaptar i superar una amenaça diferent a la que el món s'havia estat enfrontant fins al moment.

En el paper de l'agent especial William Carter, els jugadors seran responsables de prendre les decisions oportunes per enderrocar l'enemic liderant un equip d'agents secrets en una guerra d'alt risc per la supervivència de la humanitat. La capacitat de The Bureau per encobrir l'existència de l'enemic per tal d'evitar el pànic a tot el món serà cabdal per repel·lir l'amenaça exterior, mentre s'estrenyeran el gallet i lideraran al seu equip en un shooter tàctic en tercera persona ambientat en una guerra encoberta d'alt risc per protegir la humanitat.

És 1962, JFK és el president i la Guerra Freda té a la nació aterrida - però un enemic molt més poderós i insidiós que el comunisme està amenaçant Amèrica. Conegut només per uns pocs, una unitat governamental secreta comença a investigar ia amagar una sèrie de misteriosos atacs d'un enemic d'un altre món.

"Estem molt emocionats amb la visió de 2K Marin a The Bureau: XCOM Declassified", va dir Christoph Hartmann, president de 2K. "The Bureau explica la història dels misteriosos inicis de XCOM", va explicar també Morgan Gray, director creatiu de 2K Marin. "Estem expandint l'univers amb una història de conspiració governamental i herois encoberts, explicada a través d'un joc tàctic en tercera persona."

Seguint l'esperit de la franquícia, el treballat en el disseny de combat de 'The Bureau' requerirà que els jugadors pensin i actuïn tàcticament. La perspectiva d'un joc en tercera persona dóna una sensació de percepció espacial i atorga la llibertat de poder utilitzar de manera senzilla l'habilitat Battle Focus, única al agent Carter. El títol també abraça plenament el concepte de conseqüència permanent.

En la nostra última línia de defensa, cada decisió pot significar la diferència entre la vida i la mort per Carter, per al seu equip o per a la humanitat.