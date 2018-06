Com escoltar un àudio de WhatsApp abans d'enviar-lo?

Les notes de veu de WhatsApp s'han convertit en una de les funcionalitats més útils de la plataforma des que l'app les va incorporar, ja fa cinc anys. És aquesta utilitat la qual ens permet seguir comunicant-nos amb algú quan ens resulta més fàcil transmetre oralment un missatge que mitjançant text o, simplement, en aquests moments en què utilitzar les mans no és el més còmode.

Des que WhatsApp va implementar les notes de veu s'han anat afegint algunes millores. Per exemple, fa algunes setmanes en els dispositius iOS es poden escoltar els missatges de veu gravats a la 'app' abans d'enviar-los a altres usuaris, el que ens permet meditar si en ocasions hem utilitzat els termes correctes en funció el destinatari.

Aquesta opció és més un truc que una funció explícita de l'aplicació i funciona quan la gravació s'interromp, per exemple, tancant l'app.

Abans, si l'usuari rebia una trucada mentre gravava una nota de veu, l'aplicació es tancava o el mòbil s'apagava, es perdien els missatges de veu que podíem estar gravant. Ara, si passa qualsevol d'aquestes situacions, l'aplicació conserva l'àudio i permet reproduir abans d'enviar-lo. A més, al contrari del que passava anteriorment, aquest àudio no s'envia automàticament, sinó que cal prémer el botó d'enviar. Al costat d'aquestes opcions també tindrem la possibilitat d'eliminar-lo.

Però, com podem escoltar els àudios abans d'enviar-los? En primer lloc, caldria recordar com gravar un missatge de veu. Per fer-ho només s'ha de mantenir premut el botó del micròfon, situat al costat del camp de text i desplaçar-lo cap amunt.

Un cop gravat el missatge fins al punt que volem -i aquí hi ha el truc- caldria realitzar qualsevol de les accions que ens permet que WhatsApp guardi l'àudio, com tancar directament l'aplicació. També n'hi hauria prou amb anar a la pantalla principal.

Després, només haurem de tornar al xat en què estàvem gravant l'àudio. L'enregistrament s'haurà quedat pausat, el que ens permetrà també continuar amb ell. Però és en aquest pas on l'aplicació ens permet escoltar la nota de veu per confirmar que la enviarem o, si escau, descartar-la i eliminar-la.