Buscar salut amb un clic

La democratització de la informació a través de la revolució tecnològica que suposa internet, i les noves eines associades, és un dels grans avenços també en l´àmbit de la salut. Les apps s´estan convertint en un poderós instrument per a la gestió de malalties cròniques, la promoció d´hàbits saludables, l´apoderament dels pacients i la detecció primerenca de malalties.

Per saber si una app de salut és de confiança cal fixar-se en si disposa d´un aval de prestigi, amb el suport d´una institució pública, societat científica, col·legi professional o universitat. També és fonamental que l´aplicació triada sigui rigorosa i respongui a les necessitats de l´usuari, ja sigui professional o pacient. A més, les estrelles no ho són tot, i cal considerar el nombre de persones que han provat l´aplicació, així com el temps que fa que és al mercat i el període transcorregut des de l´última versió.

Les bones apps tendeixen a fer renovacions periòdiques i a més són fàcils d´usar, faciliten el registre de dades i disposen de bona integració. Finalment, és vital que tingui fortes eines de comunicació que posin en contacte el pacient amb l´agent sanitari més adequat el màxim temps possible, mitjançant, per exemple, l´ús de chatbots o robots capaços de simular una conversa amb una persona.



Segell sanitari

Les aplicacions que entren en l´àmbit mèdic, i que es consideren un producte de salut, han de portar obligatòriament el marcatge CE, la regulació oficial de l´Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari. I aquí s´hi inclouen també aplicacions mòbils amb els mateixos requisits i obligacions que, per exemple, un aparell per mesurar la tensió arterial. No obstant això, a la pràctica la qüestió no és tan senzilla. Moltes d´aquestes aplicacions es camuflen, no com a producte mèdic, sinó com a apps d´exercici o estil de vida, i llavors la regulació és molt més lleugera.

Afegir una pàtina de tecnologia a qualsevol cosa no la fa efectiva. L´àmplia oferta existent complica fer la distinció entre el que és fiable i el que no ho és. La salut i l´alimentació representen el 32,5% dels rumors que circulen per la xarxa, seguits de la tecnologia (13%) i l´economia (11%), segons alerta un estudi sobre rumors i fraus a Internet fet per l´Associació d´Internautes.

Les aplicacions mòbils de salut no s´escapen de l´auge dels rumors i les informacions falses. Les federacions de pacients demanen cada vegada més als professionals sanitaris que receptin aplicacions o jocs de salut segures i de confiança, a més d´útils i fàcils de fer servir, ja que el 75% dels usuaris consulta a Internet o a aplicacions abans d´acudir a els professionals sanitaris, i després de la visita mèdica el 70% torna a la xarxa per informar-se de tot el que no ha quedat clar en la consulta.

Amb l´objectiu d´ajudar a moure´s amb garanties entre tantes apps de salut, la fundació sense ànim de lucre ISYS elabora una llista anual amb les millors aplicacions per a usuaris, rànquing que el 2017 va estar liderat per SocialDiabetes. La segona persegueix el mateix objectiu que la primera i és One Drop, molt coneguda als Estats Units. Malaria Spot ocupa el tercer lloc, seguida per Cancer.net Mobile, que inclou guies actualitzades sobre 120 tipus de càncer. També facilita eines interactives per portar un registre de preguntes als metges i gravar les respostes per veu, i per guardar informació sobre medicaments receptats, incloses fotografies dels prospectes i envasos (en dispositius amb càmera).