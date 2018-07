Investiguen si els mòbils Samsung estan enviant fotos sense permís

El grup coreà Samsung estudia les queixes dels últims dies per part d'usuaris als Estats Units que els seus mòbils suposadament han enviat sense permís fotografies als contactes guardats en els telèfons, va informar un portaveu de la companyia.

"Samsung ha revisat aquest assumpte a fons en aquests últims dies; no obstant això, no ha trobat cap problema de maquinari o programari rellevant en aquest cas particular", va dir el portaveu en un correu electrònic.

Mitjans de comunicació nord-americans s'han fet ressò de les denúncies en internet per part d'usuaris dels mòbils i que, aparentment, estarien afectant als Galaxy S9 i els Galaxy Note 8.

La cadena de televisió CNBC va citar a un client que s'havia queixat en el fòrum online Reddit que l'àlbum de fotografies del seu mòbil s'havia enviat completament a la seva xicota, però no apareixia cap registre en l'aplicació de missatges de Samsung, la que està configurada per defecte en els seus mòbils.

El portaveu de Samsung va indicar que la companyia continuarà investigant aquest tema, encara que va subratllar que "no s'han conegut informacions similars per part d'usuaris a nivell global".

Així i tot, va instar els clients a contactar amb el seu servei d'atenció al client si tenen algun dubte.