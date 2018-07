Per què els carregadors barats poden espatllar-te el mòbil

Quan ens cal un carregador nou per al mòbil, són molts els que tracten d'estalviar-se uns euros i comprar el més barat. Sembla una idea atractiva, però no és una gran idea. Un bon carregador ha de complir una sèrie de característiques perquè no només carreguin el dispositiu sense problemes, sinó que a més no provoquin danys. El carregador més barat, a la llarga, acaba sortint més car.

L'alternativa generalment passa per oblidar-nos de carregadors desconeguts i optar per les marques oficials per evitar problemes. Pagar els preus que ens imposen els fabricants no és estrictament necessari. A l'hora de comprar un carregador, podem buscar un que tingui garantia de fabricació, és a dir, que asseguri que va ser dissenyat per a aquest model en concret.

El cas d'iPhone és molt específic. Aquells productes i accessoris que sense ser de marca Apple van ser dissenyats per als seus dispositius porten la firma MFi, que significa Made for iPhone (fet per a iPhone).

- Els carregadors no són intercanviables, i pot ser que el dispositiu que connectem a aquests carregadors no faci l'esperat si no és compatible. Un carregador USB de mala qualitat pot suposar càrregues més lentes per al nostre mòbil.

- Problemes de seguretat: Els fabricants dels carregadors d'imitació ignoren els estàndards de seguretat. En molts casos passa que l'aïllament no és el correcte, i amb aquests centenars de volts "corrent" per l'interior dels carregadors, els danys poden ser importants. El més comú, per descomptat, és que acabem amb un carregador cremat... si és que no acaba deixant el nostre dispositiu inservible.

-Cremar el teu mòbil: no tots els carregadors són capaços de subministrar el corrent d'una forma estable. Per això, és possible que alguns carregadors subministrin un voltatge que s'allunyi en major o menor mesura dels valors recomanats. Un carregador de mala qualitat o que es trobi en mal estat pot deteriorar la vida útil d'una bateria o fins i tot cremar el telèfon en utilitzar un voltatge que, en moments puntuals, surti dels estàndards.