Els «emojis» més i menys usats pels usuaris

Aquest dimarts 17 de juliol és el «Dia Mundial dels Emoji», aquests dibuixets que omplen els missatges de WhatsApp, Twitter i altres xarxes socials. Es va escollir aquest dia perquè l'emoticona del calendari té aquesta data marcada. Es tracta d'un homenatge que li va donar Apple, ja que un 17 de juliol de 2002 la companyia va presentar el seu programa de calendaris per Mac.

No obstant això no totes les empreses celebren aquest dia. Per exemple, Twitter va decidir celebrar-lo un altre dia, concretament el 15 de juliol, data en la qual va començar la plataforma l'any 2006. Però, d'entre tots els «emojis» que s'usen cada dia, quins són els menys usats i els més populars?

Els «emojis» més odiats o menys usats

Es comptabilitzen 2.823 variants d'«emojis» i, per tant, és impossible que algú pugui abastar-los tots. Cada vegada s'usen més, però la gent tendeix a utilitzar la mateixa dotzena, o dues dotzenes, contínuament.

De fet, hi ha un compte a Twitter, LeastEmojiTwitter, que s'encarrega d'anar actualitzant quin és l'«emoji» menys usat pels usuaris d'aquesta xarxa social. En aquests moments, el telefèric és el que menys s'usa per Twitter. Porta un total de 72 dies i està prop de superar al seu antecessor en la posició, l'aigua no potable, que va aconseguir els 80 dies seguits.

A aquest «emoji» l'acompanyen uns altres en les posicions baixes com el teclat llatí, el teclat de símbols, el control de passaports i el telefèric de muntanya.

Els «emojis» més populars o més usats

Poques sorpreses hi ha en la llista dels símbols més utilitzats. En el cas de Facebook, el líder en ús canvia depenent del país. A Espanya, igual que a França i Itàlia, el que més es repeteix és el del petó, mentre que en països sud-americans com Brasil, Argentina o Colòmbia és el que té cors als ulls. Un altre dels més usats és el de les llàgrimes de riure, molt comuna a Estats Units, Mèxic o Regne Unit.

Per estacions també existeixen canvis en l'ús dels «emojis». L'investigador Elvis Saravia va analitzar 100 milions de tuits per conèixer quines emoticones s'utilitzaven més depenent de l'època de l'any. La recerca va donar com a resultat que a l'estiu i primavera pugen els símbols del sol i les ulleres de sol, mentre que a l'hivern pugen els de el floc de neu i l'arbre nadalenc.