És possible desenganxar-se del mòbil?

És possible desenganxar-se del mòbil? Getty Images

Facebook, Google, Instagram o Apple han llançat eines per controlar i millorar el temps que passem "enganxats" a la pantalla del mòbil, però realment volen els gegants tecnològics que passem menys temps al mòbil?

"Les aplicacions estan pensades per perdre el temps", respon a Efe José Ramón Ubieto, psicòleg clínic i professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que apunta les següents dades: cada usuari dedica més de quatre hores al dia a mirar pantalles i encén la pantalla del seu telèfon intel·ligent una mitjana de 150 vegades al dia.

Per ajudar a l'usuari, aplicacions i sistemes operatius han llançat diferents eines: la nova versió d'Android, llançada la setmana passada, inclou millores amb l'objectiu d'incrementar "el benestar digital" de l'usuari: un tauler de control de temps, un temporitzador d'aplicacions i una manera de 'no molestar', que silencia totes les interrupcions visuals de la pantalla.

Al juny, Apple també va anunciar una nova versió de iOS amb eines per millorar el temps emprat en els seus dispositius; i Facebook i Instagram es van apuntar al carro aquest mes amb una opció per delimitar el temps màxim d'ús -la aplicació envia un missatge quan es sobrepassa-, i la possibilitat d'anul·lar les notificacions.

Però realment volen les grans empreses tecnològiques que deixem de fer servir el mòbil? El professor d'Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, Enric Puig, està convençut que aquestes noves eines no serveixen al seu propòsit: "Pensem en la tecnologia com un element neutre i no ho és".

Puig reuneix a 'La gran addicció. Com sobreviure sense internet i no aïllar-se del món', el testimoni de persones que han decidit desconnectar-se de la xarxa i que comparteixen una "sensació generalitzada que són amos del seu temps".

"Tenim la il·lusió que podem fer diverses coses alhora però és mentida", adverteix el professor universitari, que advoca per adoptar "una visió crítica" sobre l'ús de la tecnologia, perquè si bé hi ha el discurs generalitzat que "empoderen als ciutadans ", el que han fet és fer-los "més esclaus", remata.