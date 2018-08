Com recuperar els missatges esborrats de WhatsApp

Whatsapp és el xat mòbil per excel·lència

Whatsapp és el xat mòbil per excel·lència Getty Images

WhatsApp és l'aplicació estrella si parlem de converses entre persones. Malgrat que és una de les més descarregades i utilitzades, moltes de les seves funcions són de vegades desconegudes pel gran públic. La plataforma, entre altres coses, ens permet guardar, restaurar o transferir missatges.

Si volem recuperar missatges antics de WhatsApp són imprescindibles les còpies de seguretat, una cosa molt senzilla de configurar tant en iOS com en Android.

Per norma general, l'aplicació guarda una còpia de tots els missatges cada dia en una carpeta anomenada 'Database' (en dispositius Android). Des d'aquí pots recuperar aquests missatges eliminats sempre que hagin passat menys de set dies.

Si volem recuperar missatges més antics, la tasca es complica però és possible si seguim una sèrie de passos que detallem més avall.

Com fer una còpia de seguretat?



Cal tenir una còpia de seguretat per recuperar els teus missatges esborrats. Per configurar aquesta opció, has d'accedir a Whatsapp, fer clic als tres puntets i seleccionar 'Ajustos' - 'Xats'.

A continuació, pressiona sobre 'Còpia de seguretat' - 'Guardar'. D'aquesta manera es realitzarà una còpia de seguretat a l'instant.

Com recuperar missatges de WhatsApp recents?



Si vols recuperar missatges esborrats de menys de set dies has de seguir aquests passos:



Elimina WhatsApp del teu telèfon.

Descarrega l'app i torni a instal·lar-la.

Ara, obre el Whatsapp i punxa en l'opció 'Restaurar'. D'aquesta manera tan senzilla accediràs als missatges esborrats recentment (menys d'una setmana).



Com recuperar missatges de WhatsApp més antics?



Es tracta d'un procediment més complex, tal com explica el web phoneservicecenter.es, i corres el risc de perdre converses actuals, així que has de valorar si vols exposar-te a això per rescatar el xat eliminat.



Obrim l'explorador d'arxius d'Android, accedim a la carpeta WhatsApp / Database i copiem el seu contingut.

Després, connectem el mòbil a l'ordinador i seleccionem "transferència de fitxers". Enganxem la carpeta que hem copiat en una carpeta que creem al nostre ordinador.

El pas següent és desinstal·lar WhatsApp del nostre smartphone i obrim la carpeta que hem copiat des de l'ordinador.

Hem esborrar l'arxiu anomenat "msgstore.db.crypt7" o "msgstore.db.crypt8".

Seleccionem la còpia de seguretat que volem recuperar i li canviem el nom: "msgstore-Any-Mes-Dia.1.db.crypt7" per "msgstore.db.crypt7".

Ara només queda instal·lar una altra vegada WhatsApp al mòbil, i abans d'obrir-lo copiem l'arxiu "msgstore.db.crypt7" des de l'ordinador a la carpeta WhatsApp / Database del terminal.