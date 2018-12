Les cinc millors aplicacions per sortir perfecte en totes les teves fotos

El fenomen Instagram és imparable i la gent cada vegada li dóna més importància a sortir perfecte en cada fotografia que penja a les xarxes. En cas que tu també siguis un habitual dels «selfies» i no pares de compartir imatges de tot el que fas, hi ha una sèrie d'aplicacions que et poden ajudar a aconseguir el resultat ideal.

Encara que les càmeres dels telèfons mòbils són cada vegada millors, mai sobra l'ajuda tecnològica que atorguen les següents «apps». A continuació repassem les cinc millors opcions per retocar les instantànies del teu dispositiu abans de publicar-les.



Perfect 365

Una de les millors aplicacions del mercat és Perfect365, amb la qual a més de poder editar les imatges i perfeccionar el teu rostre, també permet aplicar maquillatge, ja que inclou looks pre-dissenyats. La seva versió gratuïta dóna l'opció d'obtenir el look bàsic i provar els pre-dissenyats. No obstant això, en cas de voler utilitzar totes les eines disponibles o editar fotografies grupals cal pagar. La «app» es troba tant a iTunes com en la PlayStore.

Facetune

Es tracta de la «app» que fa servir Kim Kardashian i les seves germanes, però també una de les més demandades per la resta d'usuaris. L'aplicació és ideal per perfeccionar la pell, ja que pot fer desaparèixer grans, entre altres coses. Té tant versió gratuïta com de pagament, però amb la primera és suficient per a realitzar modificacions com ara estilitzar la cara. Igualment, està disponible per a iTunes i Android.



AirBrush

Igual que les anteriors, diverses funcions de la «app» es poden utilitzar tan sols pagant. Entre altres eines, disposa de maneres de maquillatge, filtres o ajustos del to de la pell o la brillantor dels ulls. Compte a més amb una funció automàtica que deixa un resultat una mica excessiu.

Beauty Camera

Es tracta de l'aplicació número 1 a la Xina. Ideada per Meitu, els «selfies» que es treuen amb aquesta càmera mostren la pell de l'usuari en un estat resplendent, suau i amb una aparença perfecta. És totalment gratuïta i està també disponible per iTunes i Android.



Selfie Editor

És, com el seu nom indica, un editor d'allò més bàsic per als «selfies» i compta amb les eines indispensables com poden ser l'opció del blanquejament de dents o la possibilitat de suavitzar la pell de l'usuari. El costat negatiu és que la seva versió gratuïta conté publicitat i, en descarregar la fotografia, el resultat surt amb marca d'aigua.