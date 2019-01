La gent no pot utilitzar l'aplicació Whatsapp durant poc menys d'una hora i s'ha convertit ràpidament en Trending Topic mundial. L'app de missatgeria instantània no funcionava correctament i no permetia rebre ni enviar missatges.

Aquesta fallada ha afectat molts països europeus i ràpidament s'ha estès a part de Llatinoamèrica.