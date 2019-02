Com saber si les aplicacions del teu «smartphone» t'espien

Avui en dia l'"smartphone" s'ha convertit en una part indispensable de les nostres vides. En aquest petit aparell emmagatzemem les nostres fotos, contactes, vídeos i multitud de dades associades a aplicacions amb les que gestionem el nostre dia a dia.

Pensar que algú podria accedir a aquestes dades és una idea aterridora però més real del que pensem. Hi ha algunes "apps" que permeten fer el seguiment d'un mòbil des d'un altre, com les usades per controlar a nens o per localitzar l'"smartphone" en cas de perdre'l.

Altres aplicacions més avançades, que voregen la legalitat, són capaços de controlar un dispositiu aliè des del propi mòbil (MobileSpy o MSPY). Això sí, s'han d'instal·lar prèviament a l'"smartphone" que es vagi a controlar.

Però a més, hi ha "malware" que els hackers utilitzen per accedir a la ubicació o als arxius dels nostres mòbils i que ells poden instal·lar-se sense que ens adonem en el moment de descarregar alguna aplicació. Es tracta d'utilitats que poden ser utilitzades per ciberdelinqüents amb un fi lucratiu, fins i tot mitjançant el xantatge.



Com saber si m'estan espiant?

Tot i que saber si el nostre mòbil està sent "hackejat" és molt difícil si no es compta amb l'ajuda d'un expert, hi ha algunes senyals que ens poden servir d'alerta.

La bateria

Si de sobte notem que la bateria del nostre "smartphone" s'esgota molt més ràpid del que és habitual i no trobem explicació en l'ús que en fem, hauríem d'estar alerta.

La temperatura

Un altre indici que el nostre mòbil pot estar sent "hackejat" és la temperatura. És normal que un telèfon s'escalfi després de passar-nos una bona estona jugant a un joc, navegant per Internet, etcètera. Però si aquest augment de temperatura es dóna sobtadament quan el mòbil no està en ús, pot ser una senyal que està sent espiat de forma remota.

El consum de dades

Si tenim una tarifa de dades contractada, ja ens haurem fet una idea de la quantitat de gigues o megues que gastem al final de mes. És normal que aquesta xifra canviï de tant en tant, depenent de si veiem més vídeos de YouTube, si descarreguem més coses fora d'una xarxa WiFi, etcètera. Però si el consum de dades comença a ser major del que és habitual, hauríem de començar a sospitar.

La factura del mes

Revisar la factura de l'"smartphone" és una cosa que molts passen per alt ja que donen per fet que només els cobraran per la tarifa contractada. Però és una cosa que s'hauria de fer més sovint, ja que malgrat que alguns pirates informàtics utilitzen les "apps" per monitoritzar un dispositiu i accedir als seus arxius, altres poden utilitzar-les per fer trucades o enviar missatges.

Explora els fitxers

Una forma molt senzilla de descobrir si el nostre mòbil està sent espiat és examinar exhaustivament les galeries i altres carpetes amb un explorador de fitxers. En aquest cas pot passar que ens topem amb algun document sospitós.



Com evitar que m'espiïn el mòbil?



Instal·la un antivirus

A l'hora de protegir el nostre telèfon com cal, hem de començar per l'aspecte bàsic. Un bon programa antivirus hauria de ser suficient per a detectar aquestes aplicacions malicioses i bloquejar-les. Alguns dels antivirus gratuïts més populars que trobaràs a Android són PSafe o Avast Mobile Security.

En el cas d'iPhone, el millor és evitar l'anomenat "jailbreak", un perillós procés pel qual se suprimeixen les limitacions que Apple inclou en els seus dispositius.

Gestiona els permisos de les aplicacions

Al descarregar una aplicació a l'"smartphone", aquesta ens demanarà diversos permisos. Tots hem caigut com a mínim un cop en l'error d'acceptar aquests permisos sense fixar-nos ni tan sols en quins eren. És en aquest moment quan moltes d'aquestes "apps" aprofiten per a accedir a les nostres galeries o al micròfon.

Per saber quins permisos té cada aplicació en el nostre Android, haurem d'anar a Configuració> Aplicacions> Permisos d'aplicacions (en els tres punts de la part superior dreta)> I aquí triar emmagatzematge, micròfon o el que vulguem saber.

És normal que "apps" com la càmera de fotos o les usades per gravar àudios tinguin permís per accedir al micròfon del nostre "smartphone". Però si en aquesta llista de permisos trobes alguna que et sembli sospitosa, el millor serà que bloquegis aquest permís (encara que l'aplicació pot deixar de funcionar com cal) o eliminar-la directament.



Quan tot falla



Si tenim sospites fundades que la nostra informació està en perill i no en tenim prou amb desinstal·lar les "apps" malicioses, sempre podem optar per restablir les dades de fàbrica del mòbil. D'aquesta manera s'eliminaran del dispositiu totes les aplicacions instal·lades, així com fotos, música o qualsevol altre document descarregat. És per això que abans caldrà fer una còpia de seguretat per no perdre res important. Si tot i així sentim que el nostre telèfon està en perill, sempre podrem recórrer a un servei tècnic especialista.