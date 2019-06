«Call of Duty: Modern Warfare» es reinventa amb el seu proper lliurament

Com s'anticipava des de fa dies en alguns fòrums especialitzats, Activision finalment ha revelat a tothom l'existència de 'Call of Duty: Modern Warfare', el proper capítol de la sèrie de FPS més reeixida de tots els temps, que es comercialitzarà des del 25 d'octubre a PS4, Xbox One i PC. L'equip d'Infinity Ward ha optat per reviure la Guerra Moderna, però sense indicació numèrica. De fet, és un nou començament, un reinici que conserva alguns aspectes inherents a l'ADN de la subsèrie, com els seus personatges, actualitzant-los en el moment actual. La guerra que s'està lliurant actualment és molt diferent de la de fa més de 10 anys. Ara és més subtil i també es manifesta a través d'actes de terrorisme i represàlies econòmiques. D'aquí la voluntat d'Infinity Ward de començar de nou.

A més d'una important campanya per a un jugador, que incorpora seccions al Pròxim Orient i les ciutats europees més importants, s'inclourà el multijugador clàssic i una sèrie d'Operacions de Elite jugables en manera cooperativa. El nou 'Modern Warfare' presentarà una experiència narrativa unificada i progressiva, amb una campanya d'infart, un multijugador ple d'acció, i un nou mode cooperatiu.

'Modern Warfare' també suposarà l'estrena d'un nou motor gràfic, que, d'acord amb l'estudi, ofereix una experiència immersiva i fotorealista. La nova tecnologia utilitza avenços en enginyeria visual, inclòs un sistema basat en la física que permet fotogrametria d'avantguarda, un nou sistema de transmissió híbrid basat en mosaics, i un sistema de reproducció PBR (Physically-Based Rendering), il·luminació volumètrica, 4K HDR , DirectX Raytracing (PC), així com un nou canal GPU. La representació espectral proporciona radiació tèrmica i identificació per infrarojos tant per a la imatge tèrmica del joc, com per la visió nocturna. A nivell tècnic, també es promet un sistema d'animació d'avantguarda, al costat de noves eines d'àudio incloent Dolby ATMOS, en plataformes compatibles, i l'últim en efectes de simulació d'àudio.

Amb motiu de l'anunci, s'ha publicat un espectacular tràiler que ens ofereix una idea molt precisa de l'estil adoptat i el context triat. 'Call of Duty: Modern Warfare' es llançarà el proper 25 d'octubre per a PlayStation 4, Xbox One i PC.