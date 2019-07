Així pots utilitzar WhatsApp per saber on són els teus fills

Amb el final de curs i l'arribada de l'estiu molts pares aprofiten el moment per regalar un telèfon mòbil als seus fills com a forma de premiar les bones notes. És també una manera poder trucar-los per saber si tot va bé durant els gairebé tres mesos de vacances en els que no van a l'escola o l'institut, especialment quan comencen l'adolescència i surten al carrer sols amb els amics.

Al mercat hi ha diverses aplicacions de pagament que permeten conèixer la ubicació dels més petits en tot moment, però també és possible controlar on són gràcies a Whatsapp.

Encara que el més aconsellable és tenir una relació basada en la confiança i que el menor sigui el que avisi quan li passa alguna cosa o sigui sincer sobre on és, la realitat de vegades s'allunya bastant d'aquest ideal. És per això, que alguns pares opten per prendre mesures més dràstiques i recórrer a aquest tipus de dispositius per conèixer la veritat.

Whatsapp fa temps que permet conèixer la ubicació de tots els contactes que es té al xat de manera que només has d'agafar el telèfon del teu fill i configurar l'opció de compartir la ubicació amb el teu, que et surt quan punxes en la icona d'adjuntar arxiu, (icona en forma de clip).

Hauràs de seleccionar l'opció Ubicació en temps real.

WhatsApp t'oferirà compartir-la durant diverses franges horàries: de 15 minuts, 1 hora o 8 hores. Evidentment escolliràs la que més s'adapti a les teves necessitats.

Explicar-li al nen que està compartint ubicació a temps real amb tu o no és ja cosa personal.