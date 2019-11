Google permetrà practicar la pronunciació en diferents idiomes

Google ha introduït aquest dijous una nova funció en el seu cercador que permet als seus usuaris practicar la pronunciació de les paraules en un altre idioma, proporcionant suggeriments de millora i que a més inclouen imatges per facilitar l'aprenentatge visual.

Diversos estudis científics han demostrat que practicar la pronunciació d'una paraula ajuda a recordar-la. Fins ara els usuaris buscaven una paraula i podien escoltar la seva pronunciació clicant a l'altaveu, i amb aquesta nova funció poden millorar la seva pròpia pronunciació, ja que el cercador de Google els corregeix si hi ha algun error.

Aquesta tecnologia utilitza el reconeixement de veu per a processar les paraules, i després mitjançant l'aprenentatge automàtic creua la pronunciació de l'usuari amb la pronunciació correcta. Un cop feta la comprovació, aquesta funció farà recomanacions sobre com millorar la pronunciació. De moment aquesta funció només està disponible en anglès americà tot i que aviat també ho estarà en espanyol, segons ha assegurat Google en un comunicat.

A part d'introduir aquesta eina, Google també incorporarà imatges per ajudar a comprendre el significat de les paraules. Les imatges ajuden per comprendre el significat d'una paraula i memoritzar-la. Des d'aquest dijous, cada vegada que es realitzi una recerca d'una traducció d'un terme o definició, l'acompanyarà una imatge per posar la paraula en context.

Com que no es poden representar fàcilment totes les paraules amb imatges, Google ha començat només amb els substantius, tot i que assegura que a poc a poc n'anirà introduint més. Totes les imatges disponibles estan en el diccionari d'anglès i en totes les traduccions a altres idiomes.