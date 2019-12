PlayStation compleix 25 anys: així ha evolucionat la consola de Sony

Ja han passat 25 anys des de que el 3 de desembre de 1994 Sony llancés la seva primera consola de sobretaula PlayStation (PSX), un model que ha servit com a referent en la indústria de l'oci electrònic i que ha ajudat a convertir les seves successores en les videoconsoles més populars de el món.

El creixement que ha experimentat PlayStation durant aquests 25 anys ha estat molt gran; la companyia ha anat evolucionant i adaptant les seves consoles amb les noves tecnologies, el que l'ha convertit en un referent dels videojocs. Actualment, Sony està finalitzant els últims detalls de la propera PlayStation 5, que arribarà a al mercat a finals del 2020.

No obstant això, els orígens de la família PlayStation es troben en una disputa de Sony per un buit en la indústria del videojoc amb Nintendo. Les dues companyies treballaven en un projecte conjunt per incorporar jocs en CD a la Super Nintendo, que va ser presentat a la fira tecnològica Consumer Electronic Show de 1991.

No obstant això, l'endemà d'aquesta presentació, Nintendo va trencar les relacions amb Sony per associar-se amb Philips. Va ser llavors quan Sony va començar a treballar en el seu propi projecte per crear una videoconsola pròpia.

Aquest esdeveniment va propiciar el naixement de la PSX, també coneguda com PlayStation 1, que va arribar al mercat japonès el 3 de desembre de 1994, si bé no seria fins el 9 de setembre de 1995 quan es posés a la venda a les botigues espanyoles.

La PSX es va convertir ràpidament en una de les consoles més populars a causa de les facilitats que oferia: jocs en format CD, va introduir gràfics en 3D i la possibilitat de guardar la partida en l'accessori 'Memory Card'.

Un altre dels èxits de Sony amb aquesta consola va ser la creació del comandament analògic DUALSHOCK que l'acompanyava que, gràcies al seu disseny ergonòmic i a la funció de vibració es van convertir en el model a seguir.

Fins a la seva retirada de mercat, es van arribar a publicar gairebé 8.000 jocs per PlayStation, entre els quals destaquen algunes de les sagues més importants del món dels videojocs, com Gran Turismo, Tekken, Final Fantasy o FIFA.

PlayStation 1 va vendre 100.000 unitats el dia del seu llançament al Japó i es va convertir en la primera consola domèstica que va superar els 100 milions d'unitats venudes, com ha recordat el president i CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, al blog de PlayStation.

Després d' "uns inicis humils com un departament de Sony", segons Ryan, la PlayStation original avui segueix sent una de les consoles més venudes de la història, amb més de 102.490.000 d'unitats a tot el món.



La saga PlayStation continua



PlayStation 2 va arribar al mercat al març de l'any 2000, i fins a la data segueix sent la consola més venuda del món (més de 162 milions d'unitats). L'èxit d'aquesta consola està en el canvi de suport dels jocs, dels CD als DVD; en la introducció del nou DualShock 2 i la incorporació de noves eines per jugar.

Entre les noves funcions que es van afegir destaquen la càmera per a la consola EyeToy, els micròfons per al SingStar o els perifèrics musicals per jugar al Guitar Hero. Encara no hi ha una consola que hagi desbancat la PlayStation 2 tot i que porta retirada del mercat des de 2012.

Sis anys després, Sony va llançar PlayStation 3. Aquesta consola va tornar a canviar el suport dels jocs, en aquesta ocasió a Blu-ray, a més d'incorporar un port de sortida HDMI, que va permetre millorar la resolució fins a 1080p. PlayStation 3 és la primera a introduir un disc dur intern, fent que desapareguin les 'Memory Cards'.

Una altra de les innovacions de PlayStation 3 es trobava al controlador, que va passar a ser sense fil. Aquesta consola ha venut més de 90 milions d'unitats a tot el món, però és la consola que menys vendes ha generat de tota les que conformen la família PlayStation de sobretaula.

La següent generació, i la consola que està actualment en el mercat, és la PlayStation 4, que va sortir el 2013. Aquesta consola ha guanyat en potència i qualitat gràfica amb la introducció d'una CPU i GPU d'alt rendiment, i fins i tot ha introduït la realitat virtual, amb el casc PlayStation VR.

La PlayStation 4 s'ha convertit en la segona consola de sobretaula més venuda de la història amb més de 102,8 milions d'unitats venudes, superant així a la PSX.

Avui dia la marca s'ha establert com un dels gegants en aquesta indústria i segueix sent una de les fonts d'innovació més importants per al sector dels videojocs. Sony vol seguir expandint el seu llegat amb la següent generació de la seva videoconsola, PlayStation 5, que arribarà el Nadal de l'any que ve.

El futur de les consoles sembla estar lligat a la realitat virtual, les plataformes de jocs en 'streaming' i el joc creuat entre diferents consoles, tendències que reunirà PS5. Així, 25 anys després, Sony segueix treballant en crear noves generacions de la seva consola però sempre sense oblidar el llegat que va deixar el primer model, que va marcar el camí cap al desenvolupament de les consoles de sobretaula.