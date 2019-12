Així funcionen els nous missatges de WhatsApp que s' "autodestrueixen"

WhatsApp porta temps provant una nova funció que farà les delícies de més d'un. Amb els anys l'aplicació propietat de Facebook ha anat adquirint característiques pròpies de les seves grans competidores, com els 'stories' d'Instagram o la funció típica de Snapchat que està implementant ara: els missatges que s' "autodestrueixen".

La companyia ha estat treballant en aquesta "autodestrucció" de missatges des del passat octubre, encara que no ha estat fins ara que ha començat a deixar-se veure. Concretament, aquesta opció ha fet la seva primera aparició en la versió beta 2.19.275 de WhatsApp.



Missatges de temps limitat

Segons ha avançat la web WABetainfo, aquesta funció de WhatsApp permet als usuaris triar el temps que desitgen que el seu missatge aparegui en un xat. Una vegada passat el temps triat, els missatges desapareixeran sense deixar rastre.

Aquests temps poden variar des d'una hora a un any, passant per un dia, una setmana i un mes. No obstant això, les primeres imatges filtrades de la beta afegien un altre lapse de temps: 5 segons. Ara caldrà esperar per a veure quins temps acabaran sent els oficials.



Com activar els missatges que es "autodestrueixen"?

Per a activar a aquesta funció. WhatsApp ha habilitat una opció en els ajustos dels xats, individuals o grupals, per la qual cosa cal seguir els següents passos:

Anar a 'Ajustos de Grup'

'Esborrar missatges'

Triar el temps en el qual vols que desapareguin els missatges.

Cal destacar que només els administradors d'un grup podran canviar aquesta opció en el xat grupal.

Fa ja un parell d'anys que WhatsApp va començar a implementar l'opció d'esborrar missatges ja enviats triant 'eliminar per a mi' o 'eliminar per a tots'. Però aquesta opció deixava un rastre en els xats ('aquest missatge ha estat eliminat') que podia crear algun que un altre malentès.