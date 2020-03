Aquestes són les companyies amb les tarifes de mòbil més barates

L'associació Facua ha denunciat diferències de preus de fins al 249% en les tarifes de mòbil amb trucades il·limitades. L'entitat ha fet un estudi comparatiu sobre 93 tarifes amb trucades a l'Estat il·limitades de 25 companyies.



Entre les ofertes amb dades a preus més baixos destaquen 7,99 euros mensuals de Suop amb 3GB i els 9 euros de Xenet amb 8 GB, mentre que entre les ofertes amb trucades i sense dades hi ha els 6,50 euros de Xenet, els 6,90 euros de Global, els 6,99 euros de Suop i els 7 euros de Digi. D'altra banda, entre les tarifes més cares amb trucades il·limitades hi ha les de Movistar, amb 45 euros mensuals i Orange amb 35,95 euros –ambdues ofereixen 20 GB de dades- i Vodafone, sense límit de dades, per 49,99 euros.



Respecte aquesta última, però, Facua avisa que l'oferta dades suposadament "il·limitades"però amb una clàusula "abusiva", segons l'associació de consumidors, perquè no permet "l'ús intensiu i continuat que pugui provocar o provoqui la congestió de la xarxa".



A més, de les 25 companyies analitzades, només Digi, Finetwork, Gobal, Lowi, Pepehone i Simyo ofereixen dades acumulables, és a dir, que els que no es consumin puguin utilitzar-se en el següent període de facturació.



Aquestes són les 93 tarifes amb trucades il·limitades ofertades per les 25 companyies comparades per Facua



Companyia Dades Preu Alterna

(Cobertura Yoigo) 20Gb

10Gb

4Gb

100Mb 19,95€

14,95€

9,95€

7,95€ Amena

(Cobertura Orange) 28Gb

23Gb

5Gb 24,95€

19,95€

14,95€ Digi (*)

(Cobertura Movistar) 30Gb

12Gb

5Gb

Sense dades 20,00€

15,00€

10,00€

7,00€ Euskaltel (1)

(Cobertura Orange) 30Gb

15Gb

5Gb

1Gb 30,00€

20,00€

15,00€

9,00€ Finetwork (*)

(Cobertura Vodafone) 30Gb

20Gb

10Gb

7Gb 19,90€

14,90€

10,90€

9,90€ Global (*)

(Cobertura Vodafone) 30Gb

20Gb

10Gb

7Gb

Sense dades 19,95€

14,95€

10,95€

9,95€

6,90€ Hits Mobile (3)

(Cobertura Vodafone) 20Gb

8Gb

4Gb 19,90€

14,90€

9,90€ Ion Mobile

(Cobertura Movistar) 25Gb

16Gb

10Gb 19,75€

15,75€

11,75€ Jazztel

(Cobertura Orange) 25Gb

10Gb

4Gb 29,95€

24,95€

19,95€ LlamaYa

(Cobertura Yoigo) 24Gb

14Gb

6Gb

Sense dades 20,00€

15,00€

10,00€

7,50€ Lowi (*)

(Cobertura Vodafone) 25Gb

12Gb

5Gb 19,95€

14,95€

9,95€ MásMóvil

(Cobertura Yoigo) 19Gb

10Gb

5Gb 19,90€

14,90€

9,90€ Movistar 20Gb

5Gb 45,00€

30,00€ O2

(Cobertura Movistar) 25Gb

5Gb 20,00€

10,00€ Orange 40Gb

20Gb

10Gb

2,5Gb 47,95€

35,95€

29,95€

25,95€ Pepephone (*)

(Cobertura Yoigo) 25Gb 19,90€ R (2)

(Cobertura Orange) 30Gb

15Gb

5Gb 30,00€

20,00€

15,00€ Republica Móvil

(Cobertura Orange) 25Gb

14Gb

6Gb 20,00€

15,00€

10,00€ Simyo (*)

(Cobertura Orange) 40Gb

35Gb

25Gb

15Gb

10Gb

6Gb

3Gb 29,00€

24,00€

20,00€

18,00€

16,00€

12,00€

9,50€ Suop

(Cobertura Orange) 30Gb

20Gb

10Gb

5Gb

3Gb

Sense dades 24,99€

19,99€

14,99€

12,99€

7,99€

6,99€ Telecable

(Cobertura Orange) 20Gb

10Gb

5Gb 29,00€

19,00€

15,00€ Tuenti

(Cobertura Movistar) 11Gb

5Gb

3Gb 16,95€

14,95€

11,95€ Vodafone Ilimitats

8Gb

Ilimitats (2Mbps)

Ilimitats (100Mbps) 49,99€

29,99€



40,99€



45,99€ Xenet

(Cobertura Orange y Movistar) 50Gb

30Gb

25Gb

25Gb (compartides en 3 línees)

20Gb

12Gb

8Gb

Sense dades 19,90€

16,50€

15,00€





22,00€

12,90€

10,00€

9,00€

6,50€ Yoigo 60Gb (compartides en 2 línees)

40Gb

15Gb

3Gb



39,00€

32,00€

25,00€

14,00€