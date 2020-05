L'advocacia, adaptada als nous temps

Sovint es diu de l'advocacia i en especial de la judicatura en general que està ancorada en el passat i que no s'ha modernitzat. Aquestes setmanes de confinament han servit de prova per veure fins a quin punt el món de l'advocacia està preparat per adaptar-se a una situació mai viscuda fins ara i que ens ha obligat a utilitzar sistemes digitals i tecnologies molt allunyades de les tradicionals togues. El despatx jurídic de Prat Sàbat Advocats no comptava que haurien d'afrontar una situació d'aquesta magnitud, però han estat totalment preparats, ja que des de fa uns anys estan treballant des del núvol i disposen d'un programa de gestió que permet a tots els membres del despatx treballar des de casa, des del jutjat o des de qualsevol altre lloc.

Josep Prat Riuró, soci de Prat Sàbat Advocats, resumeix la situació en la qual s'han trobat amb aquestes paraules: «No teníem cap previsió del que ha passat, però hem pogut donar una resposta immediata». «Els clients han pogut seguir en contacte amb nosaltres per mitjà de videoconferències, un mitjà que ens ha estat molt útil aquests dies per poder seguir fent visites programades i per poder assessorar a tothom qui ens ha necessitat. Els advocats i tots els altres departaments hem seguit treballant telemàticament per continuar atenent al dia els assumptes i casos de clients i seguir així totes les recomanacions i protocols sanitaris estipulats davant la situació del COVID-19».

Prat Sàbat sap perfectament que cal adaptar-se als nous temps i que cal tenir presència a les xarxes socials. La prova és l'aposta que van fer amb el consultori jurídic que manté amb Diari de Girona de forma permanent i que ja acumula més de 400 consultoris setmanals amb resposta a més de 3.000 preguntes.

En aquest camp, van ser pioners. La idea de Josep Prat Riuró va sorgir en veure un consultori similar per tramitar consultes i gestions. «Ho vaig proposar al mateix diari en els seus inicis digitals i a dia d'avui continuem junts». Ha tingut un resultat excel·lent i és la prova que cal adaptar-se i modernitzar-se constantment per allunyar-nos de l'estereotip que el món de l'advocacia està ancorat en el passat.

Josep Prat Riuró té molt clar, però, que encara queda molt camí per recórrer en els termes referents a la justícia, «però estic convençut que acabarem veient judicis telemàtics». Sobre la manera de treballar «ens falta el que jo dic sempre, la cultura nòrdica, per part dels treballadors ser més honestos amb l'empresari i l'empresari confiar més en el treballador, és recíproc».

El despatx Prat Sàbat està preparat i disposa de totes les eines necessàries per continuar amb la seva activitat durant la crisi sanitària i considera que l'experiència ha estat molt positiva i els ha demostrat que estan convenientment preparats.

Una altra dada que demostra molt positivament la seva aposta tecnològica és l'èxit que va tenir el webinar que va organitzar el passat 14 d'abril «Ajudes en temps de crisi», amb una audiència de més de 200 persones i on es van resoldre molts dubtes tant a pimes com a autònoms. La innovacio és molt important i «com que sempre estem pensant què pot necessitar el nostre client, amb la cohesió de professionals de Grup Simon de Girona i el nostre despatx, ha nascut un nou projecte, 'Reactiva't' i que molt aviat presentarem als empresaris que poden estar passant uns moments complicats, amb la finalitat d'ajudar-los. Aquest és un dels nostres lemes», ha explicat Josep Prat Riuró.

Prat Sàbat vol felicitar tot el seu equip per la manera com s'han bolcat en aquests moments tan complicats i agrair a tots els seus clients la confiança dipositada en el seu despatx.