El projecte del Corredor 5G del Mediterrani es posarà en marxa al setembre entre Figueres i Perpinyà

El projecte del Corredor 5G del Mediterrani es posarà en marxa aquest setembre i es durà a terme fins al novembre del 2022. Després d'haver estat un dels onze projectes seleccionats per la Comissió Europea, el 5GMed s'engegarà al setembre per tal de fer proves per a la mobilitat automàtica i connectada en el tram del corredor mediterrani entre Figueres i Perpinyà. El projecte, que té una inversió de 16 milions d'euros, dels quals el 75% estan finançats per fons europeus, està promogut per un consorci coordinat per Cellnex Telecom i format per 21 entitats, empreses i centres tecnològics de Catalunya, França i la resta de l'Estat.

En anunciar-se la selecció del projecte per a la seva posada en marxa, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha celebrat la notícia i ha assegurat a través d'una piulada que "Catalunya està en disposició de liderar la mobilitat del futur".

Segons ha explicat Cellnex, el 5GMED té com a objectiu aportar un model de desplegament d'aquesta nova tecnologia sostenible per a la mobilitat del futur al tram fronterer del corredor mediterrani entre Perpinyà i Figueres, que es considera estratègic, ja que suma el 55% del trànsit per carretera entre l'Estat i la resta d'Europa i el 65% del trànsit ferroviari. La inversió global és de 16 milions d'euros, el 75% dels quals són finançats per la Comissió Europea. Està previst que el projecte comenci al setembre d'aquest any i s'executi fins al novembre del 2023.

La infraestructura prestarà suport en quatre casos: la conducció automatitzada a distància, la gestió avançada del trànsit, donar continuïtat de serveis comercials en el ferrocarril durant el canvi transfronterer i l'infoentreteniment amb realitat augmentada per a cotxes autònoms i ferrocarrils.

En el projecte, coordinat per Cellnex Telecom, hi participen 21 socis de set països que representen el sector de les telecomunicacions (Vodafone, Hispasat, Retevision i Cellnex France), el sector dels transports i la mobilitat (Abertis, SNCF i Línia Figueres Perpignan S.A., Anadolu Isuzu i Valeo), proveïdor de solucions (Axbryd, Nearby Computing, Atos, Athens Technology Center, COMSA, Terra3D), consultores (Eight Bells), institucions de recerca (CTTC, i2CAT, IRT-Saint Exupéry, Vedecom) i divulgació i creació d'ecosistema (Mobile Word Capital).

A més del 5GMED, al setembre també s'engegaran dos projectes més de corredors transfronterers 5G a Europa: el 5G-Routes, entre el Bàltic i el Mar del Nord; i el 5G-Blueprint, entre Bèlgica i els Països Baixos. Els nous projectes de corredors 5G transfronterers a la UE permetran dissenyar, testar i validar casos d'ús amb aquesta tecnologia en mobilitat i transport.