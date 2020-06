Consells per millorar la connexió wifi a casa

Ahir dissabte 20 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Wifi, una data que coincideix amb el 21è aniversari de la creació de la tecnologia de connectivitat sense fil Wifi i de l'establiment de la Wifi Alliance.

El 85% de la població d'Europa ja utilitza Internet, principalment a través del Wifi dels seus propis habitatges, segons dades d'Eurostat. No obstant això, els usuaris no sempre compten amb una connexió ràpida i estable.Per això, Devolo, el fabricant alemany especialitzat en aquests dispositius ofereix cinc consells per tal de millorar la connexió Wifi.

Una de les primeres coses que els usuaris han de fer és una breu anàlisi per comprovar la cobertura del Wifi. Per aconseguir-ho existeixen eines com Ekahau HeatMapper, que permet crear un pla de planta d'un habitatge per poder mesurar el nivell de cobertura Wifi, en el qual apareixerà en color verd les zones amb una bona cobertura i en vermell les que tenen una dolenta.

Una eina similar, apta per la majoria d'usuaris, és l'aplicació Wifi Analyzer, que identifica problemes de connexió i ajuda a localitzar el millor lloc per a col·locar l'aparell, entre altres coses.

Precisament, posicionar l'aparell de connectivitat en un lloc òptim és un altre consell per tal de millorar la connexió Wifi, ja que el dispositiu no ha d'estar bloquejat per objectes situats davant o al costat seu.

Els aparells han de situar-se en una posició central i una mica elevada com damunt d'una taula o un armari enmig de la casa. A més, si l'aparell té antenes externes, poden orientar-se des de diferents posicions fins a aconseguir una millor recepció.

En cas que els usuaris comptin amb un receptor massa antic, han de tenir en compte que el nou model hauria de suportar l'estàndard Wifi 5, que és bastant més ràpid que el Wifi 4, ja que la banda 2,4 GHz del Wifi 4 està extremadament sobrecarregada en diverses zones urbanes.

Els usuaris també han de tenir en compte que els receptors Wifi com els telèfons intel·ligents, portàtils o tauletes, també han de ser compatibles amb el nou estàndard Wifi 5 per tal de recuperar la velocitat.

En els habitatges més grans pot haver-hi llargues distàncies o objectes entre l'encaminador i els receptors Wifi, que actuen com a frens sobre el senyal. Per això, la connexió es torna més lenta o fins i tot arriba a perdre's.

L'ús de repetidors Wifi és bastant útil per a distàncies curtes, com per exemple entre habitacions. No obstant això, en habitatges grans, els repetidors no són adequats, ja que també fan servir la xarxa Wifi per a transmetre dades entre ells.

En aquest cas, aquells que visquin en habitatges grans, la solució definitiva són els adaptadors Powerline, que utilitzen el propi circuit elèctric de la casa com un cable de dades i fan que les parets o sostres de formigó deixin de ser un obstacle.