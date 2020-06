Com funcionarà el pagament mòbil de Whatsapp

WhatsApp va sorprendre fa poc amb l'anunci d'una nova funcionalitat inesperada, els micropagaments a l'estil Bizum o Twyp que tothom podrà utilitzar per transferir quantitats de diners d'una manera puntual a qualsevol dels seus contactes.

WhatsApp Payments estarà disponible en els propers mesos en l'aplicació, essent introduïda d'una manera gradual entre els usuaris.

Per usar-la, només hauràs d'accedir a la conversa amb la persona a la qual li vulguis realitzar el pagament i prémer a la part inferior de la pantalla el clip amb el que probablement ja estiguis familiaritzat per accedir a opcions extra (enviament de documents, ubicació , contactes ...)

En aquest punt, apareixerà una nova pestanya anomenada 'pagaments' amb la qual es podran fer enviaments de diners, especificant la quantitat i amb una mesura de seguretat per no fer transaccions errònies, sempre tenint en compte que de moment no funcionaran els pagaments internacionals (només entre comptes d'un mateix país) i coneixent que la intenció serà que el servei sigui compatible amb nombroses entitats bancàries.